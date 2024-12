DS verrät den Namen und das Interieur seines neuen Modells

Wenige Wochen vor der offiziellen Präsentation seines neuen Elektro-SUV verrät DS noch etwas mehr über ihn: seinen Namen, den wir schon fast erraten hatten, und seinen Innenraum, der noch ein paar Geheimnisse birgt…



Noch vor Ende Dezember wird DS sein neues Modell offiziell vorstellen. Ein High-End-Elektro-SUV, der fälschlicherweise DS8 genannt wurde. Tatsächlich hat die Marke gerade den Taufnamen des Newcomers vergeben, was eine neue Form der Bezeichnung für die Marke einleitet.

Ab sofort heißen die neuen Modelle der Marke DS „N°…“, wobei die Nummer von den Abmessungen und dem Segment des Modells abhängt. Wir haben uns auch nicht ganz geirrt, denn der erste, der auf den Markt kommt, ist somit Nr. 8. Dieser Wert ist für die Marke beispiellos. Wenn DS7 und DS9 tatsächlich existierten, hätte der französische Hersteller diese Zahl nie in der Nähe des Unendlichkeitssymbols verwendet. Die künftige Nr. 8 wird daher das Flaggschiff der Baureihe sein, da sie indirekt die DS9-Limousine ersetzen wird, die nach enttäuschenden Verkaufszahlen zum Verschwinden verurteilt ist.

Lesen Sie: Der DS 9 ist ein echter Flop, er wurde 2023 weniger verkauft als ein Ferrari 296!

Die Marke bestätigt diesen Namen mit einem Foto des Logos des Modells, das an der Heckklappe angebracht ist. Aufgrund des fehlenden Reliefs könnte es sich eher um ein Aufkleberlogo als um ein Metallemblem handeln. Wir sehen einen DS Automobiles-Schriftzug in einer eher ungewöhnlichen Schriftart, modernisiert mit stilisierten Zeichen in Großbuchstaben. Unten ist auch die „Nr. 8“ stilisiert, wobei das °-Symbol laut Marke durch eine „Diamantspitze, Symbol für Eleganz und Know-how“ ersetzt wurde.

Ein raffiniertes und luftiges Interieur

DS lüftet den Schleier über das Innere der N°8 mit einem Foto in der Dunkelheit … Bildnachweis – Motornews

Der französische Hersteller nutzt die Gelegenheit auch, um das Armaturenbrett der Nr. 8 zu enthüllen. Zu den verwendeten Materialien, den Bildschirmabmessungen oder der Umgebungsbeleuchtung äußert sich DS derzeit nicht sehr gesprächig. Aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte … Das Bild zeigt im gedämpften Licht ein sehr raffiniertes Armaturenbrett mit einem sehr großen zentralen Touchscreen. Der gesamte Einsatz bis hin zu den Türverkleidungen wird für einen luftigen Effekt nahezu indirekt beleuchtet. Die Lüftungsschlitze sind in der Mitte des Armaturenbretts und in der Nähe der Windschutzscheibensäulen versteckt, während seltene physische Tasten für wichtige Bedienelemente wie Warnblinkanlage oder Enteisung vorhanden sind.

Die schwebende Mittelkonsole ist sehr dünn und verfügt insbesondere über einen kleinen Gangwahlschalter, Regler für die Lautstärke und sogar einen Platz für ein induktives Smartphone-Ladegerät. Ein Platz an der Unterseite dieser Konsole bietet Ihnen die Möglichkeit, einige zusätzliche Gegenstände zu verstauen. In der Fahrposition erscheint überraschend ein kreuzförmiges Vierspeichen-Lenkrad. Bereits einige Monate zuvor auf Spionagefotos zu sehen, vereint es zahlreiche Verknüpfungen auf beiden Seiten des zentralen Hubs: Audiosteuerung, Tempomat, Sprachsteuerung usw. Hinter diesem Rahmen finden wir einen Bildschirm für digitale Messgeräte, dessen Dimension n ist nicht angegeben.

Großzügige Bewohnbarkeit?

Das zweite, stärker beleuchtete Bild ermöglicht es Ihnen, die Details dieses raffinierten Innenraums besser zu erkennen. Bildnachweis – Motornews

Die Größe der Mittelkonsole wird ebenfalls nicht mitgeteilt, wir können jedoch erkennen, dass sie in mehrere Teile unterteilt ist, um auf jeder Seite Klimaanlagensteuerungen, eine Uhr oder sogar Anwendungen wie Navigation oder Radio zu integrieren. DS liefert ein zweites, stärker beleuchtetes Bild, wodurch die Türverkleidungen besser unterschieden werden können. Darauf steht der Name des Audiosystems, das sichtbar in die durchsichtigen Panels integriert ist: Es handelt sich um das Electra 3D der französischen Firma Focal. Im Moment sehen wir die zweite Reihe nicht. Dank eines schönen Radstands und einer Gesamtlänge von rund 4,80 m könnte dies jedoch großzügig sein.

Bei der Markteinführung elektrisch… und später möglicherweise Hybrid

DS hatte bereits Fotos des leicht getarnten Prototyps der Nr. 8 veröffentlicht. Bildnachweis – Motornews

Bisher kommuniziert DS nur über eine 100 % elektrische Version der Nr. 8. Basierend auf der STLA Medium-Plattform der Stellantis-Gruppe wird er daher seine Unterseite mit seinen Cousins ​​​​Peugeot E-3008 und E-5008 sowie dem Opel Grandland, dem zukünftigen Citroën C5 Aircross, dem nächsten Jeep Compass und sogar teilen der Lancia Gamma. Wie die beiden letztgenannten wird er im italienischen Werk Melfi produziert und könnte seine Motorenpalette später durchaus um Mikro-Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Varianten erweitern. Lancia hat bereits erwähnt, dass die verwendete Multi-Energy-Plattform so etwas ermöglichen wird, DS kommuniziert jedoch lieber nur über Strom.

Es muss gesagt werden, dass die Marke stark auf diese trendige Version setzt und viel an der Aerodynamik arbeitet, die eine Reichweite von 750 km gemäß dem WLTP-Zyklus ermöglichen würde. Da der europäische Markt jedoch so ist, wie er ist, überdenken viele Hersteller ihre Pläne, indem sie die Frist für rein elektrische Fahrzeuge verschieben und Hybridversionen einführen, die bei den Kunden immer noch nachgefragt sind. Auf jeden Fall werden wir es bald erfahren, denn DS muss seine Nr. 8 noch vor Ende 2024 vorstellen.

Fotos: Motornews

