Ducati Multistrada V2 S 2025 Test: Neuer Motor und Technologie im Fokus

Es verändert sich mehr als man denkt: Die Multistrada V2, die leichter und moderner ist, markiert den ersten Ducati mit dem neuen Zweizylinder-Motor auf dem Markt.

Die Multistrada 2025 bietet keine bloße Auffrischung. Es handelt sich um weitreichendere Veränderungen. Auf einer völlig neuen Plattform bleibt dieser Straßenabenteuer-Treiber aus Bologna seiner Identität treu, bringt jedoch einen neuen Motor sowie ein neu gestaltetes Instrumenten-Display mit. Damit verändert sich praktisch alles.

V2 in verschiedenen Varianten

Der neue V2-Motor wird zukünftig in nicht weniger als sieben Modellen zum Einsatz kommen und verkörpert die Zukunft dieser Architektur bei Ducati. Er kombiniert traditionelle Elemente mit innovativen Ansätzen, indem er erstmals Zulassungsventile in hohlen Stangen führt und somit das Gewicht um 5 % reduziert. Dieser 890 ccm Motor setzt jedoch auf eine variable Verteilung der Einlassventile und verzichtet auf den ikonischen desmodromischen Rückruf, was theoretisch zu geringeren Wartungskosten führt. Zudem ermöglicht dieser Motor eine ausgeglichene Kraftentfaltung bei niedrigen Drehzahlen, wobei 70 % des maximalen Drehmoments bereits bei 3.500 U/min zur Verfügung stehen.

Lautstärke, Lebendigkeit, Klang … der V2 begeistert!

Und tatsächlich? Es ist ein Vergnügen. Obwohl manche italienischen Fahrer vielleicht auf einen etwas sportlicheren Klang hinweisen möchten, ist dies eine Detailfrage. Der V2 macht jedoch alles richtig. Er kann auf Wunsch problemlos unter 2.000 U/min betrieben werden und bleibt dabei über den gesamten Drehzahlbereich hinweg kraftvoll, während er bis zu 11.000 U/min mühelos erreicht. Bei jeder Fahrt zeigt er eine bemerkenswerte Lebhaftigkeit und ein angenehmes Geräusch, das die Dynamik des Motorrads unterstreicht, unterstützt durch das neue Schalthebel, das den Schaltvorgang zu einem besonderen Erlebnis macht.

Technische Neuerungen

Auch im Rahmen zeigt sich viel Bewegung. Die Monocoque-Aluminiumstruktur, die am Motor befestigt ist und mit einem Gitterheck versehen ist, trägt zur Gewichtreduzierung bei, die Ducati mit insgesamt 18 kg angibt. Die Gabel von Marzocchi reduziert den Durchmesser auf 45 mm, und die Fahrposition wurde angepasst, um das Handling weiter zu verbessern, ohne die einstellbare Sattelhöhe von 830 mm zu verändern. Diese Anpassungen machen das Motorrad zu einer perfekt ausgewogenen Maschine, die Komfort, Dynamik und Zugänglichkeit bereithält. Das Multistrada, ausgestattet mit Pirelli Scorpion Trail II Reifen, erweist sich als äußerst wendig, natürlich und einfach zu fahren, mit einem breiten Lenker, der den Komfort erhöht – für den Preis könnte man sogar auf beheizte Griffe hoffen.

Leichtigkeit beim Fahren 🙂

Die Handlichkeit, die präzise Rückmeldung des Fahrwerks und die Steifigkeit des Rahmens sind ebenso lobenswert wie die Brembo-Bremsen. Dieses Multistrada-Modell hält die Tradition des Hauses aufrecht und vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit, das nur auf wenigen Straßen zu finden ist. Man könnte sich zwar fragen, inwiefern die V4/V4 S-Varianten, die in Frankreich zu den meistverkauften Modellen zählen, hier mithalten können, denn sie sind zwar leistungsstärker (170 PS), aber auch teurer (21.290 €) und schwerer.

Die V2 S überzeugt jedoch in allen Belangen, ohne dabei den Komfort zu vernachlässigen. Sie verfügt über eine semiaktive Dämpfung, die je nach Fahrprogramm angepasst werden kann (Sport, Touring, Urban, Enduro und noch vieles mehr).

Technologische Features

Die verschiedenen Fahrmodi beeinflussen nicht nur die Fahrdynamik, sondern auch sicherheitsrelevante Parameter wie Trägheitszentrum, ABS und Motorsteuerung. Auf die letzten drei Programme wirken sich dabei Reduktionen der Leistung auf bis zu 95 PS aus, wobei der Sportmodus dafür bekannt ist, etwas empfindlich auf die Gasansteuerung zu reagieren. In dieser Version fällt auch auf, dass die Instrumente noch tiefer angeordnet sind, was den Fahrer im Stand deutlich entlastet.

Schutz und Ergonomie

Im Bereich „Ergonomie“ bietet der italienische Farbbildschirm mit USB-Anschluss eine einfache Navigation durch die Menüs. Die Lesbarkeit ist ausgezeichnet und das Layout ermöglicht einen unkomplizierten Zugang zu allen wesentlichen Informationen. Die Bedienelemente am linken Daumen machen die Handhabung intuitiv. Allerdings besteht bei der Windabweiserung Verbesserungspotenzial, da sie nur eine manuelle Verstellung bietet, die nicht ausreicht, um die Oberkörperregion gut zu schützen. An den Seiten könnte der Schutz auch besser ausfallen, was sich beim Fahren bei kühleren Temperaturen als besonders bemerkbar macht.

Finanzielle Aspekte

Es ist bekannt, dass Ducati nicht unbedingt günstig ist, doch die Multistrada V2 könnten durch einige elementare Features wie das Fehlen von Heizgriffen (+ 334 €) und anderen essentiellen Funktionen als überteuert empfunden werden. Dies ist besonders relevant, wenn man die Vielseitigkeit sowohl beim sportlichen Fahren als auch im Alltag betrachtet.

Ducati Multistradada V2 S im Test: Unser Fazit

Der wachsende Wettbewerb hebt den Preis der Multistrada V2 an, die in der Vielseitigkeit glänzt, unter anderem durch ihren hervorragenden Motor und ein ausgesprochen angenehmes Fahrverhalten. Ein echtes Vergnügen.

Was uns gefällt

Lebhaftigkeit und Leistungsentfaltung des Motors

Ausgewogenes Fahrwerk

Beeindruckende Vielseitigkeit

Komfort und Ergonomie

Was uns weniger gefällt

Teuer im Vergleich zur Konkurrenz

Begrenzte Serienausstattung

Unzureichender Windschutz

Technische Daten der Ducati Multistradada V2 S

Motor: 2-Zylinder-V-Motor bei 90°, 8 Ventile, Flüssigkeitskühlung, variable Ventilsteuerung, 890 ccm

Bohrung x Hub (mm): 96 x 61,5

Getriebe: Kette, 6-Gang (Schalthebel)

Leistung (PS bei U/min): 115 bei 10.750

Drehmoment (Nm bei U/min): 92 bei 8.250

Gewicht (kg): 202

Radstand (mm): 1.572

Sattelhöhe (mm): 830/850

Tankinhalt (l): 19

Vorderradbremse: 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssättel

Hinterradbremse: Einzelne 265 mm, 2-Kolben-Bremssättel

Federweg vorne/hinten (mm): 170/170

Reifengröße vorne/hinten: 120/70 R 19 – 170/60 R 17

Verbrauch Durchschnitt: 5,5 l/100 km*

Verbrauch während des Tests: 5,7 l/100 km

CO2-Emissionen (g/km): 127

Garantie: 4 Jahre/unbegrenzte Kilometer

Preis: ab 19.190 € (V2 S)

* Herstellerangaben