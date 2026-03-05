HomeMotorradDucati Panigale V4: Good Design Award 2025 macht Design-Hattrick perfekt
Motorrad

Ducati Panigale V4: Good Design Award 2025 macht Design-Hattrick perfekt

Von Lea Bertrand
0
0

Erneuter Design-Erfolg für Ducati: Die Panigale V4 wurde beim Good Design Award 2025 ausgezeichnet. Damit fügt das Modell aus Bologna seiner Trophäensammlung einen weiteren renommierten Preis hinzu – nach dem iF Design Award 2025 und dem Red Dot Design Award 2025 ist nun ein eindrucksvoller Hattrick in Sachen Formgebung perfekt.

Die Panigale sorgt – sehr zum Leidwesen der Konkurrenz – seit einiger Zeit regelmäßig für Schlagzeilen in Designjurys. Jüngster Beleg: der Good Design Award 2025, mit dem die Maschine für ihre herausragende gestalterische Qualität geehrt wurde. Ducati betont, dass dieser Preis zu den sichtbarsten Auszeichnungen der Branche gehört und jährlich internationale Exzellenz würdigt.

Ins Leben gerufen wurde der Good Design Award 1950 in Chicago von Eero Saarinen sowie Charles und Ray Eames. Unterstützt wird er vom Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design und vom European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Der Anspruch: Pionierleistungen in Gestaltung und Produktkultur hervorzuheben und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Beitrag auf Instagram ansehen: Ein aktueller Post von Ducati UK begleitet die gute Nachricht und zeigt die Panigale V4 in Szene – ein visuelles Statement für den Anspruch der Marke, Design und Technik untrennbar zu verbinden.

Für 2025 hat die Jury ausdrücklich die Linienführung und das Gesamterscheinungsbild der Panigale V4 in ihrer mittlerweile siebten Evolutionsstufe hervorgehoben. Andrea Ferraresi, Director Strategy und Leiter des Centro Stile Ducati, sieht darin eine Bestätigung des eigenen Ansatzes: „Diese Anerkennung bestätigt, was es bedeutet, eine Ducati zu gestalten: Motorräder zu schaffen, die schon beim ersten Blick Emotionen auslösen und dieses Versprechen in der Bewegung einlösen – dank der Verbindung von Schönheit und Technologie.“

Das könnte Sie auch interessieren:  QJMotor SRT 900 SX Touring im Test: üppige Ausstattung zum kleinen Preis

Panigale V4: Dreifach prämiert für ihr Design

Mit dem Good Design Award schreibt die Sportlerin aus Bologna ihre Erfolgsgeschichte fort und sichert sich den dritten bedeutenden Designpreis innerhalb kurzer Zeit. Zuvor hatte die Panigale V4 bereits beim iF Design Award 2025 sowie beim Red Dot Design Award 2025 – beide mit großer Strahlkraft in Deutschland und darüber hinaus – überzeugt.

Für Ducati ist dieses „außergewöhnliche Triple“ mehr als nur eine Momentaufnahme. Der Hersteller spricht von einer wahren „Beauty Queen“, die erstklassige Ästhetik mit Spitzentechnologie und Performance auf höchstem Niveau vereint. Das Design sei nicht nur Zierde, sondern ein integraler Bestandteil des Fahrerlebnisses – von der Aerodynamik über die Ergonomie bis hin zur klaren, funktionalen Formensprache.

Erwähnenswert ist auch der Blick zurück: Bereits 2020 stand Ducati beim Good Design Award ganz oben – damals mit der Diavel 1260 S. Ein Motorrad, das mit einer völlig anderen, aber ebenso markanten Stilistik zeigte, wie vielfältig die Designsprache der Marke sein kann.

– Treten Sie Motornews auf WhatsApp bei, um keine News aus der Auto- und Zweiradwelt zu verpassen!

Lesen Sie außerdem auf Motornews.com:
– Spurwechsel zwischen stehenden Kolonnen: Auf einen Schlag 9 Punkte weg – so können Sie Einspruch einlegen
– Helmtests 2026: Eindrücke, Preise, Bewertungen
– Ducati Factory Made: Wenn Individualisierung eine neue Philosophie bekommt

Kurz zusammengefasst

Ducati feiert mit der Panigale V4 einen weiteren Designtriumph: Der Good Design Award 2025 geht nach Bologna und rundet nach dem iF Design Award 2025 sowie dem Red Dot Design Award 2025 ein dreifaches Auszeichnungsjahr ab. Ein klares Signal dafür, dass die Verschmelzung aus Form, Funktion und Hightech bei Ducati weiterhin Maßstäbe setzt.

Das könnte Sie auch interessieren:  Honda CB1000GT 2026 vorgestellt: 150 PS, Showa-EERA - Konkurrenz zittert
Vorig artikel
Robotaxis von Waymo starten in 4 neuen Städten
Lea Bertrand
Lea Bertrand
Léa Bertrand ist Redakteurin bei MotorNews, wo sie sich durch ihr Fachwissen über Autos und ihre redaktionellen Fähigkeiten auszeichnet. Sie absolvierte einen Master in Journalismus an der Universität Wien (Österreich) und ergänzte ihre Ausbildung mit einer Spezialisierung auf Autojournalismus am Salzburger Institut für Journalismus. Ihre akademische Laufbahn in Österreich ermöglichte es ihr, eine internationale Sicht auf die Automobilbranche zu erlangen und einen einzigartigen analytischen Ansatz zu entwickeln. Ihre Arbeit bei MotorNews umfasst Analysen zu technologischen Innovationen in der Automobilbranche, Fahrzeugtests und die Untersuchung von Marktentwicklungen, wobei sie auch eine ökologische und ökonomische Dimension einbezieht. Lea interessiert sich besonders für neue Mobilitätsformen und nachhaltige Lösungen, die die Zukunft der Branche prägen. Für weitere Fragen oder eine Zusammenarbeit können Sie sie per E-Mail kontaktieren : lea.bertrand@motornews.fr
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Am beliebtesten
Laad meer
REDAKTIONSVERWÄHLUNGEN
Elektroauto
ÜBER UNS

Motornews.at hat es sich zum Ziel gesetzt, über alle Neuigkeiten aus der Welt der Autos zu berichten, von Nachrichten über Testberichte bis hin zu Lifestyle und praktischen Tipps, und zwar mit der Reaktionsschnelligkeit und dem Reichtum, die das digitale Medium ermöglicht. Wir legen großen Wert auf Bilder und Videos, mit einem leidenschaftlichen und informativen Ton, um unsere Leser zu inspirieren und durch den Alltag zu führen.

Mobil : +43 664 946 00 41 E-Mail : info@motornews.at

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv