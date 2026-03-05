Ducati Panigale V4: Good Design Award 2025 macht Design-Hattrick perfekt

Erneuter Design-Erfolg für Ducati: Die Panigale V4 wurde beim Good Design Award 2025 ausgezeichnet. Damit fügt das Modell aus Bologna seiner Trophäensammlung einen weiteren renommierten Preis hinzu – nach dem iF Design Award 2025 und dem Red Dot Design Award 2025 ist nun ein eindrucksvoller Hattrick in Sachen Formgebung perfekt.

Die Panigale sorgt – sehr zum Leidwesen der Konkurrenz – seit einiger Zeit regelmäßig für Schlagzeilen in Designjurys. Jüngster Beleg: der Good Design Award 2025, mit dem die Maschine für ihre herausragende gestalterische Qualität geehrt wurde. Ducati betont, dass dieser Preis zu den sichtbarsten Auszeichnungen der Branche gehört und jährlich internationale Exzellenz würdigt.

Ins Leben gerufen wurde der Good Design Award 1950 in Chicago von Eero Saarinen sowie Charles und Ray Eames. Unterstützt wird er vom Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design und vom European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Der Anspruch: Pionierleistungen in Gestaltung und Produktkultur hervorzuheben und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Beitrag auf Instagram ansehen: Ein aktueller Post von Ducati UK begleitet die gute Nachricht und zeigt die Panigale V4 in Szene – ein visuelles Statement für den Anspruch der Marke, Design und Technik untrennbar zu verbinden.

Für 2025 hat die Jury ausdrücklich die Linienführung und das Gesamterscheinungsbild der Panigale V4 in ihrer mittlerweile siebten Evolutionsstufe hervorgehoben. Andrea Ferraresi, Director Strategy und Leiter des Centro Stile Ducati, sieht darin eine Bestätigung des eigenen Ansatzes: „Diese Anerkennung bestätigt, was es bedeutet, eine Ducati zu gestalten: Motorräder zu schaffen, die schon beim ersten Blick Emotionen auslösen und dieses Versprechen in der Bewegung einlösen – dank der Verbindung von Schönheit und Technologie.“

Panigale V4: Dreifach prämiert für ihr Design

Mit dem Good Design Award schreibt die Sportlerin aus Bologna ihre Erfolgsgeschichte fort und sichert sich den dritten bedeutenden Designpreis innerhalb kurzer Zeit. Zuvor hatte die Panigale V4 bereits beim iF Design Award 2025 sowie beim Red Dot Design Award 2025 – beide mit großer Strahlkraft in Deutschland und darüber hinaus – überzeugt.

Für Ducati ist dieses „außergewöhnliche Triple“ mehr als nur eine Momentaufnahme. Der Hersteller spricht von einer wahren „Beauty Queen“, die erstklassige Ästhetik mit Spitzentechnologie und Performance auf höchstem Niveau vereint. Das Design sei nicht nur Zierde, sondern ein integraler Bestandteil des Fahrerlebnisses – von der Aerodynamik über die Ergonomie bis hin zur klaren, funktionalen Formensprache.

Erwähnenswert ist auch der Blick zurück: Bereits 2020 stand Ducati beim Good Design Award ganz oben – damals mit der Diavel 1260 S. Ein Motorrad, das mit einer völlig anderen, aber ebenso markanten Stilistik zeigte, wie vielfältig die Designsprache der Marke sein kann.

– Treten Sie Motornews auf WhatsApp bei, um keine News aus der Auto- und Zweiradwelt zu verpassen!

Lesen Sie außerdem auf Motornews.com:

– Spurwechsel zwischen stehenden Kolonnen: Auf einen Schlag 9 Punkte weg – so können Sie Einspruch einlegen

– Helmtests 2026: Eindrücke, Preise, Bewertungen

– Ducati Factory Made: Wenn Individualisierung eine neue Philosophie bekommt

Kurz zusammengefasst

Ducati feiert mit der Panigale V4 einen weiteren Designtriumph: Der Good Design Award 2025 geht nach Bologna und rundet nach dem iF Design Award 2025 sowie dem Red Dot Design Award 2025 ein dreifaches Auszeichnungsjahr ab. Ein klares Signal dafür, dass die Verschmelzung aus Form, Funktion und Hightech bei Ducati weiterhin Maßstäbe setzt.