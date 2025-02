Duster 2025: Der alte Klassiker profitiert von überraschenden Updates

Trotz der Einführung der neuen Generation bleibt der Vorgänger im vergangenen Jahr auf seinem bewährten Kurs. Hier sind die Details.

Eine bewährte Tradition

Seit fast acht Jahren ist das zweite Modell des Duster auf unseren Straßen unterwegs und stellt eine deutlich verbesserte Version seines Vorgängers dar, der 2010 erstmals auf den Markt kam. Diese erste Generation basierte auf einer Weiterentwicklung der Plattform des alten Clio 2, welcher bereits 1998 eingeführt wurde. Ob der Duster 3, der 2024 erscheinen soll, die Reihe tatsächlich modernisiert hat, bleibt abzuwarten; er nutzt jedoch eine Basis, die in der aktuellen Clio, Captur und Arkana nicht moderner sein könnte und ermöglicht eine letzte Hybridisierung unter der Motorhaube.

Ein Blick nach Südamerika

Dieser bedeutende technologische Fortschritt hat den Duster 2 jedoch nicht verdrängt, da er weiterhin auf Märkten außerhalb Europas, insbesondere in Südamerika, verkauft wird. Dort bietet die relative Einfachheit des Dusters unschlagbare Preise. Auf diesem Kontinent wird das Modell unter dem Renault-Label vertrieben, während Dacia nur in Westeuropa präsent ist. Der Automobilhersteller beabsichtigt daher nicht, den Bestseller, der heute noch gefragt ist, aus den Augen zu verlieren und nimmt kleine Anpassungen vor, um ihn an die Bedürfnisse der Zeit anzupassen.

Für das Jahr 2025 erhält der Renault Duster eine markante Haifischflosse, ein glänzendes schwarzes Dach, einen passenden Kühlergrill sowie serienmäßige LED-Scheinwerfer in sämtlichen Varianten. Das legendäre Plus-Hoch-Ausstattungsniveau profitiert zudem von einigen visuellen Verbesserungen, darunter die glänzenden 17-Zoll-Tergan-Leichtmetallfelgen, Schutzplatten in Megalith-Grau und Dachreling. Für abenteuerlustige Fahrer steht das Outsider-Paket zur Verfügung, das zusätzliche Scheinwerfer am vorderen Stoßfänger sowie zusätzliche Seitenleisten umfasst.

Die ständige Anpassung und Modernisierung des Duster unterstreicht das Engagement von Renault, auch in einem sich schnell verändernden Markt relevant zu bleiben.