Eine tolle Fahrt auf einer BMW GS mit dem Enduro Park?

Was wäre, wenn Sie ein Abenteuer-Roadtrip-Wochenende mit dem Motorrad unternehmen würden? Besser noch, eine Offroad-Maxi-Trail-GS-Wanderung mit dem Enduro Park-Team, um das Land der Katharer und seine Wunder zu entdecken. Das bieten BMW Partner.



Die Aussicht ist atemberaubend und das liegt nicht nur an der Anstrengung, den Gipfel des Berges zu erreichen. Die Aussicht vor uns ist atemberaubender als eine Katharerburg. Eine hügelige Landschaft des katalanischen Hinterlandes. Eine kleine County RR Tolkien-Fans würden sagen.

Die Belohnung für ein paar Stunden Marsch durch das Buschland und einen Aufstieg durch brüchiges Geröll. Ein Aufstieg, der in diesem trockenen und sehr rutschigen Gelände ständige Konzentration erforderte. Der Hinterreifen unseres R 1300 GS Ich habe kontinuierlich daran gearbeitet, den Halt zu finden und zu rutschen, wenn Sie zu viel Kraft aufwenden. Nicht schlecht für den Spaß, aber immer unter der Kontrolle der GS-Elektronik, die wie ein Sicherheitsnetz Wache hält.

Dies hindert den Piloten nicht daran, körperlich investieren zu müssen und oben angekommen alle Hände voll zu tun zu haben. Darüber hinaus holte jeder seine Wasserflaschen heraus, um das beim Schwitzen während des Manövers verlorene Wasser wieder aufzufangen. Immerhin sind es 30 Grad und wir haben schon fast 100 Meilen zurückgelegt.

BMW, eine echte Offroad-Seele

Die Gruppe um uns herum ist vielseitig. Aufgeklärte GS-Enthusiasten, die bereits das eine oder andere Abenteuer erlebt haben, oder diejenigen, die zum ersten Mal oder fast die ausgetretenen Pfade verlassen möchten. Biker, die BMW lieben, aber keine Angst davor haben, sich nass zu machen, indem sie das Image des Behemisten auf der Ringstraße zerstören. Gutmütige Atmosphäre, bissiger Humor und offene Kameradschaft – der Biker-Spirit ist zweifellos unter uns.

Um die Truppe zu beaufsichtigen, schickte Enduro Park seine drei Musketiere, drei erfahrene Ausbilder während der Ausbildungskurse im Château Lastours. Claude und sein Sohn Victor, Einheimische der Bühne, und Bruno, die stille Kraft, die die Fotopause schnell beendet: „ Alles, was hochgeht, muss auch runterkommen „. Die kleine Truppe von rund zehn Bikern steigt wieder zu Pferd, um die Wanderung fortzusetzen.

Einige kamen mit ihren Halterungen, und uns ist insbesondere eine R 1250 aufgefallen GS-Abenteuer« Es ermöglicht mir, mich selbst mit meiner Maschine zu testen, sie tiefer zu entdecken und mehr Spaß daran zu haben » erklärt sein Besitzer. Andere nutzen die Gelegenheit und entdecken die neuesten Modelle R 1300 GS und F 900 GS, die der Enduro Park vermietet. „ Ich glaube, ich habe mich verliebt, ich werde mich in sie verlieben », sagt Bruno, dessen Augen wie ein Teenager funkeln, wenn er über den neuen BMW Trail spricht. Wer die R 1250 GS jahrelang in allen Bedingungen manövriert hat, entdeckt mit diesem Maxi-Trail gewissermaßen „Enduro“-Vergnügen neu: weniger wuchtig, agiler, überraschend leicht.

Der Dickhäuter im Hannibal-Stil, der die Alpen überquert, ist einem Steinbock gewichen. Aber der Trail behält, was seine Stärke war: seine Fähigkeit, jedes Gelände zu absorbieren und den Fahrer vor dem Chaos der Strecke zu schützen. Langfristig sehr wertvoll, um nicht das Reittier, sondern den Menschen zu schützen. Die drei Tage im Sattel bestätigen diese Qualitäten und werden mit den großen Trails auf den Wegen in Einklang gebracht.

Eine Fahrt für alle und jeder macht mit!

Wir verließen Château Lastours, das Basislager des Enduro Parks, und machten uns auf den Weg nach Cucugnan. Vor der Abreise dient der erste Morgen dazu, die Grundlagen zu besprechen. Wir werden kein Abenteuer mit einer Waffe in der Hand erleben! „ Wir führen keinen zweitägigen Kurs in einer beschleunigten Version durch, aber wir packen Ihnen die Werkzeuge in die Tasche, die Sie benötigen, damit die Reise gut verläuft. », erklärt Claude, während Victor sich um die Demonstrationen kümmert.

Unterstützt wird er dabei ausnahmsweise von zwei Sidekicks, die bei den Slaloms akrobatische Kunststücke vorführen. Alexandre und Romain sind die französischen Teilnehmer der GS Trophy, dem großen BMW-Wettbewerb, der Abenteurer zum Träumen bringt, und werden im September nach Namibia aufbrechen. „ Jeder von uns kann das ganze Jahr über in seiner eigenen Ecke an den Fähigkeiten arbeiten. Hier liegt für uns die Möglichkeit, uns weiter kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und das wird in schwierigen Zeiten ein echter Gewinn sein.. », sagt Alexandre, ein junger Biker der Republikanischen Garde.

Zurück in die Gegenwart und diesen gewaltigen Hang. Sie müssen untergehen, indem Sie der Maschine vertrauen, aber in Ihren Handlungen vorsichtig bleiben. Der BMW glänzt durch seine Leichtigkeit und seine Fähigkeit, sich nicht zu bewegen. Der Vorteil des Telelevers, dieser Vorderradaufhängung, die sich von einer herkömmlichen Teleskopgabel unterscheidet, besteht darin, dass man das Motorrad nicht mehr nach vorne tauchen sieht, nicht mehr ruhig ist und eine bessere Kontrolle behält. Die Pegelunterschiede sind weniger spürbar. Jeder geht überall hin, jeder in seinem eigenen Tempo.

Darüber hinaus ist das Gelände abwechslungsreich, von sanften Wegen zwischen den Corbières-Weinbergen bis hin zu holprigen und steilen Strecken, die Fahrt wird nie langweilig und ermöglicht Ihnen Spaß am Lenker. Unser Guide-Trio behält alles im Auge. Auf jeden achten und der Gruppe erlauben, sich auszudehnen, ohne dabei jemals ein kleines Entlein zu verlieren. Stürze sind selten und der einzige große Schrecken wird ruhig und professionell gemeistert. Das Team ist eingespielt und schon nach wenigen Minuten geht die Fahrt wieder los. Das Unerwartete ist ein fester Bestandteil des Offroad-Fahrens.

Ein kultureller Roadtrip

Am Abend treffen wir uns in Cucugnan. Familiäre Atmosphäre im Gasthof, jeder kennt Victor und Claude, die im Dorf wohnen und kommen, um Hallo zu sagen. Nach einem schweißtreibenden Tag tut die erste Dusche gut, aber niemand bleibt rum, um den Aperitif nicht zu verpassen. Das Team ist bereits vereint. Rund um den Grill, auf dem die riesigen Entenbrüste zubereitet werden, wird geplaudert, Motorradgeschichten erzählt und alles andere auch. Eine menschliche Geschichte, die uns daran erinnert, dass es bei dieser Art von Motorradfahrt nicht nur ums Steuern geht.

Darüber hinaus wird der Tag am nächsten Tag von einigen Besuchen unterbrochen. Wir entdecken mittelalterliche Festungen, die auf ihrem Adlerhorst thronen, wie das Château Peyrpetuse oder das Château de Quéribus. Ein kurzer Spaziergang kann sogar nach einem langen Tag voller rauer Fahrt improvisiert werden. „Wie wäre es, wenn wir nach oben gehen?“ », sagt Victor, der uns auf einen kleinen Aufstieg mitnimmt, diesmal zu Fuß. Ein sehr steiler, aber nicht zu langer Aufstieg, der Ihnen eine unglaubliche Aussicht auf die Region ermöglicht. Von der Spitze des Adlerhorstes aus entdecken wir die eingeschlagenen und kommenden Wege neu. Die Gelegenheit, in lokale Legenden und andere kleine Geschichten einzutauchen, die Sie in die lokale Kultur eintauchen lassen. Wenn es Ihnen angeboten wird, hören Sie sich die Geschichte der Mühle direkt neben der Unterkunft an und nutzen Sie die Gelegenheit, die Bäckerei auszurauben, die altes Mehl verwendet.

Doch schnell gewinnt der Biker die Oberhand über den Touristen und die Truppe reist ohne Verzögerung ab. Diesmal teilt sich die Gruppe in zwei Gruppen auf, damit die Erfahreneren auf den „schwarzen“ Pisten der Strecke fahren können, während die Anfänger auf den weißen Pisten mit der Nase im Wind segeln. Das ist die Stärke unserer Betreuer, den Kurs ständig anpassen zu können.“ Wir werden es so schneiden, wir werden es hier verlängern, es ist schöner », die drei Musketiere kennen alle Straßen ihres Landes und das Timing ist immer perfekt.

Sehr wichtig in der Mittagspause, wenn die Gruppe wieder zusammenkommt, sei es im Dorf Lagrasse, um die Abtei zu entdecken, oder in der Nähe des Dorfes Soulatgé für eine Mahlzeit, die nach der Erde duftet. „ Wir sind keine echten Gastronomen, wir sind Bauern und kochen mit unseren Produkten, um Ihnen dabei zu helfen, unsere kulinarische Kultur zu entdecken », erklärt das Wirtspaar. Die Speisekarte ist eine Entdeckung wert und vergessen Sie nicht, was Sie sich nicht entgehen lassen sollten: Boles de Picolat und Entenbrust.