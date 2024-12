Entdecken Sie die Metamorphose des Dacia Duster, der bald unter dem Label Renault verkauft wird

Dies wird für den zukünftigen Losange-SUV, der vom legendären rumänischen Modell abgeleitet ist, immer deutlicher. Doch auf welche Märkte ist es ausgerichtet?



Ende 2023 stellte Renault die Linien des Niagara vor, eines spektakulären Konzeptautos, das implizit die Merkmale des Ersatzes für den Oroch ankündigt, die Pick-up-Variante des Duster der allerersten Generation, der 2010 erschien. Ein Modell mit dem Diamond-Logo für die Bedürfnisse aufstrebender Märkte wie dem südamerikanischen Kontinent, wo Dacia nicht vertreten ist. Und insbesondere in Argentinien, wo der französische Konzern zu Beginn des Schuljahres eine Investition von mehr als 300 Millionen Euro für die Produktion dieses Fahrzeugs im Werk Santa Isabel de Cordoba bestätigte. Ein symbolträchtiger Ort, an dem seit seiner Gründung im Jahr 1956 mehr als 3,4 Millionen Modelle zusammengebaut wurden.

Eine starke Persönlichkeit

Um die Serienversion des Niagara zu entwickeln, basierte Renault erneut auf der Dacia Duster-Plattform, aber es handelt sich nun um das allerneueste Werk, viel ausgefeilter, was es diesem Pick-up ermöglichen wird, unter anderem an die 5-Meter-Länge heranzukommen Andere Dinge, aus einer Vielzahl von Hybridisierungsgraden, außerdem LPG-Blöcke und vor allem Flexfuel (Bioethanol), das bei Südamerikanern besonders beliebt ist. Gleichzeitig wird Renault bis 2026 auch ein SUV-Derivat des Niagara-Pick-ups auf den Markt bringen, das in etwa die Größe des Duster annimmt. Der in Brasilien zusammengebaute Wagen wird den größten Teil der zentralen Zelle des Dacia übernehmen, wird jedoch daran arbeiten, fast alle Karosserieteile zu modifizieren, um seine Persönlichkeit hervorzuheben.

Ein Schnitt in den Kisten

Und das ist noch nicht alles, denn dieses Fahrzeug wird auch eine Coupé-Profilvariante haben, möglicherweise abgeleitet vom Dacia Bigster. Eine neue Silhouette wird voraussichtlich in den kommenden Jahren auf Modelle angewendet, die für Europa bestimmt sind.