Essay von Lynk & Co 02: Knallhart oder langweilig?

Die in Frankreich noch wenig bekannte Marke Lynk & Co bringt ein zweites Fahrzeug auf unseren Markt. Auf sehr originelle Weise heißt es 02!



Reizt Sie die Idee, ein nahezu unbekanntes Elektroauto zu fahren? Auch wenn es ein Modell ist, das niemandem auffällt? Auch wenn die Linien eher elegant und schlüssig sind, sticht dieser neue, selbsternannte „Coupé“-SUV nicht wirklich aus der Masse heraus oder erregt Aufmerksamkeit. Zu langweilig? Es ist ein bisschen schwierig. Sagen wir… nüchtern. Oder, politisch korrekter, sagen wir, dass diesem Chinesen mit schwedischem Akzent trotz seines homogenen Erscheinungsbilds und der markanten Lichtsignaturen wahrscheinlich ein wenig Persönlichkeit fehlt.

Lynk und was?

Lynk & Co 02 Bildnachweis – Laurent Pinel

Haben Sie „schwedische Akzente“ erwähnt? Tatsächlich, und der Grund ist einfach: Lynk & Co gehört zum Geely-Konzern, dem ersten chinesischen Automobilkonzern, der weltweit (im ersten Quartal 2024) in den Top 10 der Verkaufszahlen auftauchte. Parallel zu einer Partnerschaft mit Daimler zur Produktion und zum Verkauf von Smart-Autos besitzt Geely die Marken Proton, Lotus, Zeekr und Polestar, aber auch Volvo, den historischen schwedischen Hersteller. Der 02, dessen Merkmale aus dem Designstudio Lynk & Co in Göteborg stammen, teilt einige seiner Grundlagen mit dem EX30, was ihn nicht daran hindert, sich noch weiter auszudehnen: Der Volvo ist 4,23 Meter lang, während der Lynk & Co sich über 4,46 Meter erstreckt .

Konkurrierende SUVs und die Preisfrage…

Lynk&Co 02 Bildnachweis – Laurent Pinel

Der im Reich der Mitte hergestellte 02, wo er Z20 heißt, hat keinen Anspruch auf den Bonus. Dies hindert ihn jedoch nicht daran, ihn in der Core-Version (2-Zonen-Klimaautomatik, Panoramadach, motorisierte Heckklappe, Parksensoren vorn und hinten, beheizte Vordersitze, GPS usw.) zu einem attraktiven Preis anzubieten Potenzielle Konkurrenten ähnlicher Größe können sich nicht einigen. Der Ford Explorer (ab 45.900 €, vor Bonus) und der Kia Niro EV (45.690 €, ohne Bonus) sind nicht vergleichbar. Ja, aber der Renault Scenic (39.990 €, vor 2024 Bonus von 4.000 €) scheint wirklich im Spiel zu sein, vollkommen vergleichbar in seiner Basisversion mit 430 km Reichweite.

Der 02 muss sich auch mit seinen Landsleuten Smart #3 (42.315 € in Pro+/435 km Autonomie) oder BYD Atto 3 (419 km) und MG ZS EV (440 km in erweiterter Autonomie) auseinandersetzen, die beide für 37 € angezeigt werden 990. Die Bühne ist bereitet, nun geht es weiter mit den Präsentationen.

Willkommen an Bord

Lynk & Co 02 – der Fahrerpositions-, Aufbewahrungs- und Instrumentenbildschirm Bildquelle: Motornews/span>

Der 02 verfügt außerdem über einen „freihändigen“ Zugang/Start: Sie öffnen die Tür (ohne Fensterrahmen) ohne die geringste Einschränkung, bevor Sie das Bremspedal betätigen. Und schon ist das Fahrzeug „gestartet“. Gleiches Prinzip beim Aussteigen aus dem Fahrzeug; Alles, was Sie tun müssen, ist, den Schalthebel (am Lenkrad) auf P zu stellen und schon kann es losgehen. Es funktioniert genau wie ein Ford Capri oder… wie ein Tesla.

An Bord scheint die Präsentation genau der des Amerikaners nachempfunden zu sein; Die Tasten sind selten, nur der Touchscreen ermöglicht die „Kommunikation“ mit dem Fahrzeug. Aber im Vergleich zum Model 3 und Model Y unseres Freundes Elon finden wir hier einen gut lesbaren Instrumentenbildschirm, der die Geschwindigkeit direkt vor den Augen des Fahrers anzeigt! Unglaubliche Idee: Sie müssen nicht einmal wegschauen, um zu wissen, wie schnell Sie fahren. Darüber musste man nachdenken…

Eine „digitale Seele“, so Lynk & Co

Lynk & Co 02 – das Dashboard Bildnachweis – Laurent Pinel

Insgesamt ist die Verarbeitungsqualität nach wie vor seriös, mit Ausnahme der vorderen zentralen Stauraumabdeckung, die ehrlich gesagt „billig“ ist, und wir bemerken schnell eine Umgebungsbeleuchtung, die auf bestimmte Befehle reagiert. An der Sitzposition gibt es keine Kritik, und an die Ergonomie gewöhnt man sich recht schnell, mit dem zusätzlichen Pluspunkt eines Multimediasystems, dessen „große Knöpfe“ auch während der Fahrt gut zu erkennen sind. Allerdings ist nicht alles rosig, da die Menüs nicht sehr intuitiv sind und man den Bildschirm mehrmals berühren muss, um die Fahrparameter zu ändern. Andererseits schätzen wir die Einstellmöglichkeiten, mit denen man beispielsweise den Grad der Regeneration beim Anheben des Fußes (mit der „One Pedal“-Funktion bis zum Stillstand) oder die Konstanz der Lenkung variieren kann.

Weniger gefallen uns jedoch das Fehlen eines Reiseplaners (ein fast unverzichtbares Tool für diejenigen, die sich mit Elektroautos nicht auskennen), die manchmal zu lange Reaktionszeit des Touch-Systems und die Unmöglichkeit – in unserer Version des Aufsatzes, die wir als Vorabversion vorgestellt haben -Serie – um die Sprache zu ändern. Dieses Vorserienmodell litt außerdem unter einem weiteren kleinen elektronischen Fehler: Manchmal entriegelte sich die rechte Vordertür im Stand von selbst, sodass der Fahrer oder sein Beifahrer sie schließen musste!

Praktische Aspekte und Ladezeiten

02 – die Rücksitze Bildnachweis – Laurent Pinel

Lynk & Co hat praktische Aspekte nicht vernachlässigt. Das Kofferraumvolumen ist mit 410 Litern ehrlich, bleibt aber deutlich von der Kapazität eines Scenic (545 Liter) entfernt. Der Rücksitz verschiebt sich nicht, aber die Beinfreiheit ist großzügig und bei umgeklappten Rückenlehnen und angehobener (abnehmbarer) Kofferraumkante entsteht eine große ebene Fläche. Der 02 hat auch einen „Frunk“; ein kleiner Kofferraum (15 Liter), der unter der Fronthaube zugänglich ist und zur Aufbewahrung von Kabeln dient.

Genau zum Aufladen… Planen Sie 7:30 Stunden an einem 11-kW-Terminal ein. Und bei der More-Version (39.495 €), die wir genutzt haben, steigt die maximale Leistung des integrierten AC-Ladegeräts auf 22 kW, sodass für eine vollständige „Befüllung“ an einem öffentlichen Terminal nur 4 Stunden und 30 Minuten erforderlich sind. An einer DC-Schnellladestation benötigt der Chinese 30 Minuten bei maximal 150 kW, um seine Batterie von 10 auf 80 % aufzuladen, eine Angabe, die wir bei unserer Bearbeitung aus Zeitgründen nicht überprüfen konnten.

Unser Konsum

Lynk & Co 02 – (schlechte) Dreiviertelsicht nach hinten Bildnachweis – Laurent Pinel

Auf einer Strecke von rund 180 Kilometern in der Region Paris, gemischt zwischen städtischen Abschnitten, Schnellstraßen, Autobahnen und Nebennetzen, und einer ungünstigen Außentemperatur von 11 °C haben wir im Durchschnitt nur etwas mehr als 18 kWh/100 km verbraucht. In der Stadt sank der Wert sogar auf 15,5 kWh/100 km. Wir waren also nicht weit von den WLTP-Daten von Lynk & Co entfernt, die bestenfalls 445 Kilometer zwischen zwei Ladevorgängen ankündigen.

Unserer Meinung nach scheint eine Überschreitung der 400-Kilometer-Marke machbar, vorausgesetzt natürlich, dass man die auf 130 km/h begrenzten Zonen überschreitet, in denen der 02 26 kWh/100 km überschreitet. Der Chinese, der absolut nicht unangenehm zu handhaben ist und über die Hinterräder angetrieben wird, macht ein schönes Exemplar mit einer angenehmen Weichheit und einem recht guten Maß an Komfort, trotz einer gewissen Festigkeit. Wir werden die Dreiviertel-Sicht nach hinten bedauern, die aufgrund der imposanten C-Säule wirklich schlecht ist, aber das Fahren hält keine unangenehmen Überraschungen bereit, außer vielleicht, wenn das Tempo zunimmt, und selbst dann …

Fahrverhalten, ok

Lynk & Co 02 – getestet Bildquelle: Motornews/span>

Dort schmälert der Mangel an Gefühl in der Lenkung das Fahrvergnügen und bei Überschreitungen kann es etwas zu lange dauern, bis die Fahrassistenz eingreift, insbesondere um Untersteuern zu korrigieren. Andererseits macht sich das erhebliche Gewicht (das für ein Elektroauto dieser Größe nicht übermäßig hoch ist) auf trockener Straße nicht allzu sehr bemerkbar und, was noch besser ist, das Gerät zeigt eine gewisse Agilität, der die Hinterachse bereitwillig folgt Kurve in gleichmäßigem Tempo. Schließlich erweisen sich die Anhebungen und Beschleunigungen als sehr deutlich, aber gut messbar, wobei eine Kavallerie für 272 PS angegeben wird.

Tolle Ausrüstung… aber welches Wartungsnetzwerk?

Lynk & Co 02 – der Kofferraum, mit abnehmbarer Schwelle und 60/40 Rückenlehnen. Bildnachweis – Laurent Pinel

Gute Überraschung also für dieses neue Modell, das in puncto Sicherheit alle aktuellen Assistenzfunktionen bietet, darunter eine Verkehrswarnung beim Rückwärtsfahren, die sehr nützlich ist, um bestimmte Manöver sicherer zu machen, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, einen Spurwechselassistenten und vieles mehr . Eine sehr reichhaltige Ausstattung (Mehr: Wärmepumpe, doppeltes Induktions-Smartphone-Ladegerät, elektrische Vordersitze, 360°-Kamera, beheiztes Lenkrad usw.) für zufriedenstellende Leistungen und einen tollen Preis. Aber was ist mit dem Lynk & Co-Netzwerk? Wo können Sie Ihr Fahrzeug warten lassen? Volvo-Händler kümmern sich darum…

Lynk&Co 02 Test – unsere Meinung (und Preise)

Lynk & Co 02, Markteinführung 2024 Bildquelle: Motornews/span>

Das Preis-/Ausstattungsverhältnis bleibt attraktiv und die Autonomie korrekt. Die Ergonomie dürfte Fans neuer Elektroprodukte erfreuen, die Bewohnbarkeit ist gut und die Fahreigenschaften erweisen sich als zufriedenstellend. Für Lynk & Co bleibt nur noch, sich bekannt zu machen …

Wir lieben

Gesundes Verhalten/Leistung

Bewohnbarkeit und Fertigstellung

Großzügige Ausstattung

Attraktiver Preis

Wir mögen weniger

Ergonomische Details

Dreiviertelansicht von hinten

Ein weiteres aus China importiertes Modell

Durchschnittliche Autonomie, mehr nicht

VORGESCHLAGENER BEREICH (02)

· Elektro, 272 PS – 66 kWh, von 35.495 € bis 39.495 €

Technisches Datenblatt (Lynk & Co 02)

Lynk & Co 02 – Instrumentenbildschirm Bildnachweis – Laurent Pinel

Getestete Version: 02 More (39.495 €)

Ab 35.495 € (Grundausführung)

Verbrauch im Test (kWh/100 km): 18,2

WLTP-Mischverbrauch (kWh/100 km): 17,1

Herstellerreichweite (km): 445

Auf der Straße beobachtete Reichweite (km): 410

CO2 (g/km)/Bonus: 0/0 €

Steuermacht: nc

Herstellungsland: China

Garantie: 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl

Zum Fahren

Motor: hinten, Permanentmagnet-Synchronmotor

Getriebe: Antrieb, Untersetzungsgetriebe

Leistung (kW/PS): 200/272

Drehmoment (Nm): 343

Batterie, Nettokapazität (kWh): NMC, 66

Ladezeit: Haushaltssteckdose 2,3 kW: nc 11-kW-Terminal: 7:30 Uhr (Core- und weitere Versionen) 22-kW-Terminal: 4h30 (Weitere Version) Schneller DC 150 kW: 30 Min. (10 bis 80 %)

Leergewicht (kg): 1.820

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,46 x 1,85 x 1,57

Radstand (m): 2,76

Drehdurchmesser (m): 11

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180

0 bis 100 km/h (s): 5,5

Standardbereifung: 245/45 R 20 (235/50 R 19 in der Core-Version)

Testreifen: Continental EcoContact 6 Q

Breite an den vorderen/hinteren Ellbogen (cm): 149/145

Beinfreiheit hinten (cm): 77

5/2 Kofferraum (l): 410/1.400

Potenzielle Konkurrenten

Renault Scenic E-Tech, elektrisch 170 PS/60 kWh, ab 39.990 €

elektrisch 170 PS/60 kWh, ab 39.990 € BYD Atto 3 elektrisch 204 PS/60 kWh, ab 37.990 €

elektrisch 204 PS/60 kWh, ab 37.990 € MG ZS EV, elektrisch 156 PS/70 kWh, ab 37.990 €