F1 2026: Newey fürchtet ähnliche Dominanz wie 2014 durch Motorenhersteller

2026 werden neue Regelungen für Fahrwerke und Motoren in Kraft treten. Laut Adrian Newey könnte dies jedoch das Monopol eines einzelnen Motorenherstellers bedeuten, ähnlich wie es im Jahr 2014 der Fall war.

Die Saison 2026 wird bereits in allen Teams diskutiert. Mit dem Beginn der Saison 2025 werden die Hersteller zweifellos beginnen, die Entwicklung der aktuellen Autos zu verlangsamen und sich auf die neuen Regelungen von 2026 zu konzentrieren, die einige signifikante Änderungen mit sich bringen.

Ingenieure stehen vor der Herausforderung, gleichzeitig am Fahrwerk und an den Motoren zu arbeiten, um von Anfang an ein optimales Fahrzeuge zu entwerfen.

Trotz der Beibehaltung der V6-Turbo-Hybridmotoren werden umfassende Neukonstruktionen erforderlich sein, insbesondere durch die Streichung des MGU-H-Systems, das zur Rückgewinnung von Wärmeenergie diente, und durch eine signifikante Erhöhung der elektrischen Leistung. Dies könnte dazu führen, dass ein nahezu ausgewogenes Verhältnis von interner Verbrennung und elektrischer Energie erreicht wird.

Eine Meisterschaft der Motoren?

Eine wesentliche Sorge, die Adrian Newey in einem Gespräch mit den deutschen Medien Auto Motor und Sport äußerte, betrifft die Möglichkeit, dass der Motorenhersteller, der den leistungsstärksten Motor entwickelt, die Konkurrenz überwiegend beherrschen könnte. Der britische Ingenieur befürchtet, dass die Situation im Jahr 2026 der von 2014 ähneln könnte, als Mercedes unangefochten an der Spitze stand:

„Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass es von Beginn an eine treibende Kraft im Wettbewerb war.

Ich kann mich an keine andere Phase in der Formel 1 erinnern, in der Fahrwerks- und Motorvorschriften gleichzeitig so tiefgreifend verändert wurden. Und in diesem Kontext waren die Änderungen am Fahrwerk stark darauf ausgelegt, die Motorentechnologie zu berücksichtigen. Dies fügt eine zusätzliche Dimension hinzu. Ich denke, die Motorenhersteller haben in gewissem Maße aus den Fehlern gelernt, die die Mercedes-Konkurrenten vor der Regeländerung (2014) gemacht haben. Dennoch besteht immer die Möglichkeit, dass ein Hersteller einen technologischen Vorsprung hat, und die neuen Regelungen könnten zunächst den Aggregaten zugutekommen.

Falls der Vorteil im Bereich der Verbrennungsmotoren liegt, wäre es möglich, dass jemand einen überlegenen Motor entwickelt, und dieser Vorteil könnte die gesamte Regulierungsperiode überdauern. Sollte der Vorteil dagegen auf der elektrischen Seite bestehen, wäre es für andere Hersteller einfacher, aufzuschließen.

Wenn die gerüchteweise kursierenden Informationen aus dem Fahrerlager zutreffen, könnte Mercedes günstige Karten haben und eine zweite Ära der Dominanz erleben, wie von Adrian Newey prognostiziert.

Die völlige Ungewissheit für Newey

Im kommenden März wird Adrian Newey seine neue Position als technischer Direktor bei Aston Martin antreten. Seit der Ankündigung seines Wechsels von Red Bull im vergangenen Mai hat er sich im Hintergrund gehalten und eingeräumt, dass er sich noch nicht mit allen neuen Regelungen auseinandergesetzt hat. Deshalb ist er sich auch noch unsicher, wie ein konkurrenzfähiges Fahrwerk gegen einen überlegenen Motor standhalten könnte:

„Da ich seit Ende April nicht mehr aktiv in der Formel 1 bin, habe ich nur begrenzte Kenntnisse über die neuen Vorschriften. Natürlich sind die Motorelemente schon länger bekannt, aber was die Fahrwerksdynamik und Aerodynamik angeht, habe ich noch wenig Informationen. Daher gibt es viel zu lernen, wenn ich anfange.“

Eines ist sicher: Aston Martin hat ihn wegen seines außergewöhnlichen Talents angestellt, das Red Bull über Jahre hinweg an die Spitze der Formel 1 führte. Der Brite kann sich daher der vollen Unterstützung seines Teams sicher sein, um seine Aufgaben erfolgreich zu erfüllen.