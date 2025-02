F1 75-Event: Enthüllung der Lackierungen für die Saison 2025

Es war ein historisches Ereignis in der Formel 1, das alle Fans mit Spannung erwarteten. Das F1 75 -Event fand nun endlich statt und bot eine spektakuläre Show mit Konzerten und einer eindrucksvollen Lichtinstallationen, die es den Zuschauern ermöglichten, die neue Lackierung für die Saison 2025 zu bestaunen.

Seit die Veranstaltung angekündigt wurde, haben die Formel-1-Fans mit Spannung auf das F1 75 gewartet, um die Lackierung der kommenden Saison 2025 zu enthüllen. Gestern Abend war es endlich soweit: Die Londoner O2 Arena öffnete ihre Pforten für 15.000 Besucher und zahlreiche Kameras aus aller Welt, um die Farben der neuen Autos zu präsentieren.

Der Abend begann vor 21 Uhr. Trotz einer kleinen Gruppe von Menschen, die wenig Interesse an diesem Event zeigten, lag eine spürbare Aufregung in der Luft, so Pierre Gasly im Interview mit Canal+ erläuterte: „Es ist eine Premiere, ein tolles Event. Auch ich bin gespannt, was uns erwartet. Es fühlt sich alles etwas anders an. Es wird eine entspanntere Atmosphäre geben und es sollte wirklich großartig werden.“

Um 21 Uhr startete die Show und das Publikum konnte eine beeindruckende Eröffnung auf der großen Bühne der O2 Arena erleben, die von dem Sänger MGK eingeleitet wurde. Anschließend übernahm der Schauspieler Jack Whitehall das Wort und brachte mit seiner humorvollen Darbietung alle zum Lachen. Danach zeigte die F1 ein kurzes Video, das die 75-jährige Geschichte dieses Sports beleuchtete, bevor schließlich die wahren Stars des Abends an die Reihe kamen: die neuen Lackierungen der Teams.

Präsentation der Lackierungen mit Videos und Lichteffekten

Während wir bei den individuellen Präsentationen der Autos jedes Teams die Möglichkeit hatten, ihre Lackierungen zu sehen, gab es diesmal die Chance, innerhalb von zwei Stunden alle Fahrzeuge zu bestaunen.

Allerdings zeigten die Teams lediglich die neuen Farben, in denen die Autos gestaltet sein werden. Eine detailliertere Vorstellung der 2025 Version ihrer Boliden wird später folgen, so wie es McLaren und Williams bereits mit ihren Autos gemacht haben.

Die Reihenfolge der Präsentationen war nicht zufällig gewählt: Sie folgte der umgekehrten Klassifizierung der Hersteller aus der Saison 2024, wobei mit Stake Sauber und anschließend McLaren begonnen wurde.

Sauber:

Schlank und grün geht es los 😍

Hier ist der neue Look von Sauber für 2025 💚💚 #F175Live @stakef1team_ks pic.twitter.com/ib7bvzcvot – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Das Schweizer Team eröffnete somit den Abend mit einer beeindruckenden Show, in der grüne Lichter und ein Video die neuen Farben des Fahrzeugs enthüllten. Der C45 wurde schließlich nach einigen Minuten vorgestellt und erweist sich, wie erwartet, in schwarz und grün. Dabei haben sich die Anteile jedoch geändert: Das Grün nimmt nun die Hälfte der Front ein, während die Rückseite in Schwarz gehalten ist.

Die Fahrern Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto waren ebenfalls auf der Bühne präsent. Sauber ist eines von zwei Teams, das sein Fahreraufgebot vollständig geändert hat. Nach einer enttäuschenden Saison 2024 hofft das Team 2025 auf eine bessere Leistung, auch wenn der Fokus bereits jetzt auf den Regeln von 2026 liegt.

Williams:

Die Präsentation setzte sich mit Williams fort. Das Team hatte bereits am 14. Februar eine vorläufige Lackierung für sein 2025 -Auto vorgestellt, die jedoch die Ankunft des neuen Titelsponsors Atlassian in den Vordergrund rückte.

Wie auch bei Sauber war die letzte Saison für Williams herausfordernd. Obwohl Williams für 2025 optimistisch ist, insbesondere durch die Verpflichtung von Carlos Sainz, haben sie bereits angekündigt, dass sich der Fokus mehr auf 2026 richten wird.

Red Bull:

Neuer Name, neuer Fahrer, gleicher Stil ✨

Visa Cash App Racing Bulls präsentieren ihren Look für 2025! #F175Live @visacashapprb pic.twitter.com/3eguyizpf7 – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Red Bull setzte die Präsentation fort und sorgte für die erste große Überraschung des Abends. Das Auto für 2025 ist nun vollständig in Weiß gehalten und erinnert an eine frühere temporäre Lackierung von Red Bull.

Als französisches Team verfolgen viele von uns Red Bull genau, insbesondere wegen des neuen französischen Fahrers Isack Hadjar.

Haas:

Oh, schaut euch das an … Der Look von Haas für 2025! 🇺🇸 #F175Live @Haasf1Team pic.twitter.com/lcv9c877nt – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Bei Haas bleibt das Design ähnlich wie in den vergangenen Jahren: Weiß, Schwarz und Rot. Viele französische Fans werden ebenfalls das Team unterstützen, denn Esteban Ocon wird seinen Platz im Cockpit einnehmen. Unter der Leitung von Ayao Komatsu hat das amerikanische Team in diesem Winter hart gearbeitet, um in die richtige Richtung zu gehen und das Auto zu verbessern.

Alpine:

Alpine präsentiert ihren zweifarbigen Look für die Saison 2025 💖💙 #F175Live @Alpinef1Team pic.twitter.com/4ts8o7msuc – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Das französische Team stellte schließlich sein Auto während eines Electro-Services vor, zu dem Bryan Tyler, der Komponist des F1-Abspanns, eingeladen war. Wie bereits bei der Ankunft von BWT wird das neue Design die Farben Rosa und Blau tragen.

Mit der Rückkehr von Flavio Briatore hat Alpine optimistische Erwartungen geäußert. Hoffentlich können diese Aussagen Realität werden und Pierre Gasly gemeinsam mit seinem neuen Teamkollegen Jack Doohan starke Resultate erzielen.

Aston Martin:

Die neue Saison 🖐️ beginnt für Aston Martin!

So werden sie versuchen, wieder auf das Podium zurückzukehren … #F175Live @AstonMartInf1 pic.twitter.com/j8mdn74f9w – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Wenn man an Aston Martin denkt, denkt man sofort an James Bond. In Anspielung auf diesen berühmten britischen Spion traten Fernando Alonso und Lance Stroll auf der Tribüne auf und wurden von dem nigerianischen Sänger Wich begleitet.

Der AMR25 präsentierte sich dann fast identisch mit dem Vorgängermodell, aber mit der Ankunft von Adrian Newey wird es vor allem um die Leistung gehen, nicht um das Design.

Mercedes:

Zurück in Schwarz … mit einem Hauch Silber 🖤

George Russell und Kimi Antonellis bringen den Look für 2025! #F175Live @Mercedesamgf1 pic.twitter.com/9bpqu9fbx3 – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Auch bei dem deutschen Team gab es nicht viele Veränderungen. Das Heck des Wagens ist jetzt schwarz und hat grüne Highlights von Petronas. Die Nase ist komplett silber gehalten und trägt mehrere Sterne mit eingefassten Zweigen.

Die Saison verspricht für Mercedes besonders spannend zu werden, da es die erste ohne den legendären Lewis Hamilton ist, der durch den Nachwuchsfahrer Andrea Kimi Antonelli ersetzt wird.

Red Bull:

Red Bull zeigt seine neueste Kreation 👀👀

Kann der RB21 sie zurück an die Spitze bringen? #F175Live @Redbullracing pic.twitter.com/a6ak0no5fy – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Nun kommen wir zu den drei besten Teams. Über Red Bull ist nur wenig Neues zu berichten: Das Auto sieht fast identisch aus wie im Vorjahr, mit nur einigen Detailänderungen.

Die Zuschauer hatten kaum Zeit, die neue Lackierung zu erfassen, da die Präsentation des Teams vor allem durch ein langes Video in den Straßen von London geprägt war, bevor Max Verstappen und Liam Lawson kurz neben dem Auto auftraten und kaum ein Wort sprachen.

Ferrari:

Der erste Ferrari in der Hamilton-Ära ist hier ❤️

Wie viele Siege wird er mit Charles Leclerc im Jahr 2025 einfahren? #F175Live @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/sizpwuacqn – Formel 1 (@F1) 18. Februar 2025

Der Glanz des Abends gehörte dem Ferrari. Die Tifosi erwarteten offensichtlich die Lackierung für 2025, aber es war vor allem eine Person, auf die alle gespannt waren: Lewis Hamilton. Als der britische Champion sprach, konnte man den tosenden Applaus in der O2 Arena förmlich spüren.

Für die Präsentation hatte Ferrari beschlossen, Enzo Ferrari mit einem Video zu ehren. Anschließend betraten die beiden Fahrer die Bühne, während das Auto ein dunkleres Rot als in den vorherigen Saisons und einen großen weißen Streifen auf der Motorhaube trägt, um dem HP-Sponsor zu gedenken.

McLaren:

Es war an der Zeit, das Meisterteam willkommen zu heißen. McLaren stellte seine Geschichte in der F1 vor, indem es vier der ikonischsten Autos präsentierte, die von Ayrton Senna im Jahr 1988 bis zu Lewis Hamilton, dem letzten Meister des Teams im Jahr 2008, reichen.

Der MCL39, ähnlich seinem Vorgänger MCL38, erschien auf der Bühne mit den Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri, die darauf abzielten, weitere Konstruktionstitel zu holen.

Die Zeremonie endete mit musikalischen Darbietungen und wird durch detaillierte Präsentationen der 2025 Autos fortgesetzt, die vor dem offiziellen Saisoneinstieg in Bahrain während der Wintertests vom 26. bis 28. Februar stattfinden.