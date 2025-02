F1: Änderung der Sicherheitslinien auf dem Albert Park Circuit in Melbourne

Der Circuit in Melbourne, Australien, hat seit seiner Einweihung ein ganz besonderes Merkmal, doch eine neue Regelung wird dazu führen, dass dieses in der laufenden Saison entfällt.

Die Formel-1-Saison beginnt am 26. Februar in Bahrain mit den Wintertests, was es den Fans ermöglicht, die Versionen von 2025 zum ersten Mal auf der Rennstrecke zu bewundern.

Für echte Wettbewerbsatmosphäre müssen wir jedoch bis zum 14. März warten, wenn der erste Grand Prix der Saison 2025 in Australien auf dem Albert Park Circuit stattfindet.

Diese Veranstaltung wird das erste Rennen der Saison seit 2019 sein. Der Albert Park und die Formel 1 haben eine Vereinbarung getroffen, die die Eröffnung der Saison bis 2037 festlegt. Daher wird die erste Joker-Regelung ab 2025 angewendet.

Wie bereits erwähnt, hat die Strecke in Kurve 6 einige Veränderungen erfahren, insbesondere in Form von Sicherheitsverbesserungen, die nach dem schweren Unfall von George Russell im letzten Jahr notwendig wurden.

Zusätzlich zu den sicherheitsrelevanten Anpassungen wird es auch eine Änderung geben, die seit Bestehen des Kurses prägend war: die Farbgebung der Markierungen.

Das Problem der Sichtbarkeit

Tatsächlich waren die Markierungen des Albert Parks stets gelb, während alle anderen Formel-1-Strecken weiß markiert sind. Ab 2025 wird dieses spezielle Merkmal des Albert Parks jedoch nicht mehr bestehen bleiben.

Tom Mottram, der Organisator des Australien Grand Prix, erklärte, dass er in die Archive gehen musste, um die Wurzeln dieser gelben Markierungen zu verstehen, berichtete Speedcafe. Die neuen Anforderungen bezüglich der Farbanpassung sind nun wie folgt:

„Wir sind hier in einer ziemlich einzigartigen Situation. Ich musste tief in die Archive eintauchen, um herauszufinden, warum [die Streckenmarkierung] gelb war, und es hängt mit der Tatsache zusammen, dass wir uns in einem öffentlichen Park befinden. Das ganze Jahr über sind gelbe Linien aufgemalt, die das Parken dort, wo Parks Victoria zuständig ist, verbieten. Vor vielen Jahren wurde eine Vereinbarung getroffen, die es uns erlaubte, die gelben Linien beizubehalten, sodass wir sie nicht jedes Mal neu streichen mussten. Doch angesichts der Neuerungen bei den Streckenbegrenzungen gibt es jetzt neue Anforderungen: Die Linien müssen weiß mit einem blauen Rand sein.“

Diese neuen Vorgaben dienen nicht nur der einheitlichen Gestaltung, sondern auch der besseren Beurteilung der Streckenbegrenzungen.

Diese Änderung wird somit ein Stück der Einzigartigkeit des Albert Park entfernen.