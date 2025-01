F1: Alonsos großes Ziel für 2026

Der 43-jährige Doppelweltmeister will seine Ambitionen für die Zukunft noch lange nicht aufgeben.



Mit 45 Weltmeister? Nach einem Jahr Abwesenheit von der Formel 1 kehrte Fernando Alonso, Weltmeister 2005 und 2006 mit Renault, 2023 mit Aston Martin zurück. In diesem Jahr belegte er in der Wertung einen respektablen 9. Platz, konnte sich jedoch keinen Platz auf dem Podium sichern. Dabei will er jedoch nicht aufhören. Als er eingeladen wurde, über seine Zukunft zu sprechen, vertraute er darauf an, grenzenlosen Ehrgeiz an den Tag zu legen, in der Hoffnung, von den neuen Vorschriften, die 2026 in Kraft treten werden, profitieren zu können.

„Wir werden eine bessere Chance haben, es zumindest zu versuchen.“

„Es wird eine letzte Chance für mich sein, meine Karriere zu beenden. Es wäre eine sehr schöne Sache, versuchen zu können, sie zu verbessern, um wieder in der Lage zu sein, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Im Moment ist das nicht der Fall.“ „Nicht in dieser Position, und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich schwierig werden. Aber ich hoffe, dass wir 2026 mit den neuen Regeln eine bessere Chance haben, es zumindest zu versuchen“, erklärte er, bevor er die Leistungen von Max Verstappen würdigte: „Max bewiesen dass er am Sonntag immer seine Arbeit gemacht hat und viele Punkte geholt hat, wenn das Auto nicht gut war, aber auch viele Punkte, wenn es nicht gut war, aber man denkt immer Wenn man einen F1-Spieler auf diesem Niveau hat, könnte es für ihn hoffentlich schwieriger werden. „Das ist der Fall, ich bin sicher, dass wir ihn schlagen können.“