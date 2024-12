F1: Als Marko über die Möglichkeit spricht, Verstappens Sohn in der Formel 1 zu sehen!

Red-Bull-Berater Helmut Marko scherzte über die Gene des Kindes von Max Verstappen und Kelly Piquet, das eine große Zukunft vor sich habe.



Es wird schwierig sein, sich den Vergleichen zu entziehen. In den letzten Wochen gab Max Verstappen die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes aus seiner Ehe mit Kelly Piquet bekannt. Wenn er noch nicht geboren ist, wird der Nachwuchs einige ernsthafte Gene in seinem Blut haben. Zwischen einem Vater, der vierfacher Formel-1-Weltmeister ist, und Großeltern, die ebenfalls in der Automobilwelt bekannt sind. Jos Verstappen war ein berühmter Fahrer, während sein anderer Großvater, Nelson Piquet, ganz einfach dreimaliger Weltmeister ist.

„Es muss Potenzial vorhanden sein“

Da stellt sich offensichtlich schon jetzt die Frage nach der Zukunft von Max Verstappens Sohn. Im Ton des Humors scherzte Helmut Marko in den österreichischen Medien über den Nachwuchs Kleine Zeintung : „Es ist ein bisschen verrückt, aber wenn der Großvater dreimaliger Weltmeister und der Vater viermaliger Weltmeister ist … Da muss in den Genen ein gewisses Potenzial stecken. Wir wissen noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, was letztendlich keine Rolle spielt, da Fahrerinnen genauso beliebt sind. »