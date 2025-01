Nachdem Alessandro Alunni Bravi vor kurzem Saber Sauber verlassen hat, ist er nun wieder in der Formel 1 aktiv. Diesmal wird sein Auftritt im Fahrerlager jedoch weniger präsent sein als früher.

Alessandro Alunni Bravi hat seinen Rückkehr zur Formel 1 vollzogen. Vor wenigen Tagen gab der Italiener seinen Rücktritt als Vertreter und Geschäftsführer von SCHABE Sauber bekannt, um Platz für Jonathan Wheatley zu schaffen. Ab dem 1. Februar 2025 wird Alunni Bravi nun für McLaren als Direktor der kommerziellen Angelegenheiten tätig sein. Diese Neuigkeit wurde am Donnerstagmittag in einer offiziellen Erklärung veröffentlicht. Der Italiener, der seit 2017 Teil der Sauber-Gruppe war, wird bald unter der Leitung von Zak Brown, dem CEO von McLaren Racing, arbeiten. McLaren erläuterte in der Pressemitteilung, welche Verantwortungen Alunni Bravi im britischen Team übernehmen wird. Dazu gehört, dass er sich um „rechtliche Angelegenheiten, die Entwicklung von Fahrern, kommerzielle Angelegenheiten, Vertragsmanagement mit Piloten sowie die Zusammenarbeit mit Rechten und Verwaltungsorganisationen kümmern wird.“ In der Pressemitteilung äußerte der neue Direktor für kommerzielle Angelegenheiten seine Begeisterung und Vorfreude: „McLaren ist ein Team, das ich mein ganzes Leben lang bewundert habe, und deshalb empfinde ich beim Gedanken, mit so außergewöhnlichen Menschen zu arbeiten, besondere Emotionen. Ich bin dankbar, Teil einer so beeindruckenden Organisation zu werden, deren Werte und Kultur allgemein anerkannt sind.“ Er bedankte sich auch für das Vertrauen, das Zak Brown ihm entgegengebracht hat: „Es ist entscheidend, dass ich das Vertrauen belohne, das mir Zak und der Verwaltungsrat geschenkt haben. Ich freue mich sehr darauf, in ein Team einzutreten, das ich für führend in der Formel 1 halte, sowohl auf der Rennstrecke als auch außerhalb, und ich kann es kaum erwarten, Anfang Februar zu starten.“

Ein Abschied begleitet diese Ankunft

In der Pressemitteilung wird auch erwähnt, dass während Alunni Bravis Eintritt bei McLaren der Stallleiter Steve Atkins, der zwei Jahre für die Kommunikationsstrategie verantwortlich war, Ende Februar das Team verlassen wird. Atkins hat beschlossen, sich aus der Welt der Formel 1 zurückzuziehen, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren: „Nach zwei extrem bereichernden Jahren im Team werde ich Ende Februar meinen Kommunikationsdirektor aus persönlichen Gründen verlassen. Diese Rolle erforderte zahlreiche internationale Reisen über das gesamte Jahr, die sowohl anregend als auch bereichernd waren, doch ich denke, es ist an der Zeit, mich auf meine familiären Prioritäten zu konzentrieren, während ich nach einer neuen beruflichen Herausforderung suche, die es mir ermöglicht, näher bei ihnen zu sein. Ich wünsche allen in der McLaren-Familie das Beste für die kommende Saison und freue mich darauf, zu sehen, wie das Team größere Erfolge erzielt.“ Des Weiteren wurde in der Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Alunni Bravi die Leitung des Fahrerentwicklungsprogramms übernehmen wird, und er wird Stephanie Carlin ersetzen, die zusätzliche Aufgaben im Stall übernehmen wird.