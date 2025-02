F1: Antonelli nennt Ziele für seine erste Saison mit Mercedes in 2025

In der Formel-1-Saison 2025 entstehen viele neue Fahrerduos, darunter auch vier Debütanten. Einer dieser Neulinge ist Andrea Kimi Antonelli, der sich dem Team von Mercedes angeschlossen hat. Mit nur 18 Jahren hat er bereits klare Ziele für seine erste Saison in der Formel 1 festgelegt.

In dieser Saison bleiben lediglich zwei Fahrerduos unverändert: die von Aston Martin und McLaren. Alle anderen Teams haben ihre Besetzungen geändert. Bei den Rookies gibt es vier neue Gesichter: Isack Hadjar, Gabriel Bortoletto, Jack Doohan und Andrea Kimi Antonelli, während Oliver Bearman und Liam Lawson, die bereits an mehr als zwei Rennen teilgenommen haben, nicht mehr als Neulinge gelten. Jetzt steht für alle Debütanten die Herausforderung an, ihren Platz in der Königsklasse des Motorsports zu behaupten. Für einen von ihnen sind die Erwartungen jedoch besonders hoch. Andrea Antonelli ist erst 18 Jahre alt, aber er hat bereits als Formel-1-Pilot Fuß gefasst und fährt im Team von Mercedes. Er hat außerdem die Position des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton eingenommen. Dies stellt einen rasanten Aufstieg für den jungen Italiener dar, der zuvor nur eine Saison in der Formel 2 absolvierte. Die Erwartungen an seine Leistung und sein Erbe als Hamilton-Nachfolger bringen sicherlich einen enormen Druck mit sich, doch lässt ihn das nicht davon abhalten, seine Ziele für sein Debüt in der Formel 1 klar zu formulieren.

Gewinnen und Lernen

In einem Interview mit Sky Sports F1 während der Autosport Awards in London äußerte Antonelli seine Ambitionen für seine erste Formel-1-Saison. Er hat zum Ziel, Wettkämpfe zu gewinnen, möchte jedoch vor allem von seinem Teamkollegen George Russell lernen:

„Ich werde mit dem Ziel antreten, Rennen zu gewinnen, aber ich muss auch realistisch sein. Ich bin neu im Team, und es ist ein hervorragendes Team, ich bin mit Mercedes zusammen und schätze die Gelegenheit sehr. Natürlich muss ich auch lernen, so viele Fehler wie möglich vermeiden und aus meinen Erfahrungen lernen, insbesondere wenn ich die Geschwindigkeit habe. Ich will auch viel von George lernen. Er ist ein großartiger Fahrer, und ich habe gesehen, was er letztes Jahr erreicht hat. Ich werde mein Bestes geben, um von ihm zu lernen, und dann schauen wir mal, was möglich ist.“

Als jüngster Fahrer auf dem Grid in dieser Saison hat er auch die Ehre, der erste italienische Pilot zu sein, der seit langer Zeit für einen Topstall antritt. Auf seinen ersten Grand Prix in Monza freut er sich auf eine besondere Atmosphäre, insbesondere nachdem Hamilton zu Ferrari gewechselt ist, was eine ironische Wendung darstellt:

„Es ist ein wenig seltsam, denn es ist etwas umstritten, dass ein italienischer Fahrer zu Mercedes geht, während ein englischer Fahrer zu Ferrari wechselt! Ich bin jedoch äußerst glücklich mit meiner Position und es gibt viel Aufregung, weil ein neuer Italiener in der Formel 1 ist und eine Persönlichkeit wie Lewis zu Ferrari wechselt. Das wird beim italienischen Grand Prix sicherlich für viel Emotionen sorgen.“

Mit weniger Druck

Typischerweise sorgen sich Jugendliche in seinem Alter um ihren Führerschein. Antonelli bildet hier allerdings keine Ausnahme. Obwohl er seine Prüfung erfolgreich abgelegt hat, gesteht er, dass es eine Formalität war, die er vor Saisonbeginn erledigen wollte:

„Im theoretischen Teil habe ich nur einen kleinen Fehler gemacht, insgesamt lief es jedoch gut. Ich werde nicht lügen, ich war wirklich nervös. Ich hatte große Angst, denn ich wusste, dass ich nur diese eine Chance hatte. Sobald die Saison losgeht, hätte ich keine Zeit, um es zu wiederholen, also sagte ich mir, dass ich meine Leistung wirklich erbringen musste. Schließlich hat alles gut geklappt, was eine große Erleichterung war.“

Obwohl die Formel 1 über ihn und seinen St stall wachsam sein wird, scheinen alle großes Vertrauen in seine Fähigkeiten zu haben. So äußerte Toto Wolff sein volles Vertrauen in Antonelli, als er bestätigt wurde, und betonte, dass er gut auf diese neue Herausforderung vorbereitet sei:

„Wir haben ihn seit seinem 11. Lebensjahr im Blick, und er ist gut gerüstet, um jetzt durchzustarten. Er kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Es bleibt abzuwarten, ob Mercedes mit dieser Wette auf das Talent des jungen Italieners goldrichtig liegt.