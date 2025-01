F1: Bearman wird bei Haas gefördert, Zukunft in Ferrari möglich

Wenn die Fahrer von Ferrari aktuell Charles Leclerc und Lewis Hamilton sind, könnte in den nächsten Jahren ein weiterer Platz im italienischen Team besetzt werden, meint Ayao Komatsu.

Die Formel-1-Saison 2025 wird vier neue Talente begrüßen: Andrea Kimi Antonelli bei Mercedes, Isack Hadjar bei Racing Bulls, Jack Doohan in Alpine und Gabriel Bortoleto bei Sauber. Liam Lawson (Red Bull), der die Saison bei Racing Bulls beendet hat, wird nicht als Rookie betrachtet, ebenso wie Oliver Bearman, der bereits an mehr als zwei Rennen in der Formel 1 teilgenommen hat.

Für Bearman öffnet sich ein neuer Abschnitt in seiner Karriere, da er in einem F1-Team als festangestellter Fahrer anheuert.

Nachdem er in drei Rennen als Ersatzfahrer (eines bei Ferrari und zwei bei Haas) fungierte, hat er einen Vertrag bei Haas unterzeichnet, der bereits vielversprechend aussieht. Bei seinem Rennen in Saudi-Arabien erregte er Aufsehen, indem er mit dem Ferrari von Carlos Sainz den 7. Platz hinter Lando Norris und Lewis Hamilton belegte. In Aserbaidschan erzielte er gemeinsam mit den Haas-Fahrzeugen von Kevin Magnussen Punkte, während sein Teamkollege für einen Tag, Nico Hülkenberg, hinter ihm blieb.

Allerdings hatte Bearman bei seinem letzten Auftritt in Brasilien mehr Schwierigkeiten, da die Bedingungen extrem regnerisch waren und das Rennen umstritten war.

Diese drei Rennen, die er absolvierte, lassen ihn, trotz seiner ermutigenden Leistungen, in den Augen seines neuen Teamchefs Ayao Komatsu eher wie einen erfahrenen Fahrer erscheinen. Komatsu betrachtet ihn nicht als absoluten Neuling, wenn es um Motorsport geht:

„Es ist amüsant, dass Leute Ollie als Rookie sehen, denn ich behandle ihn nicht so. Wir schenken dem, was er sagt, viel Aufmerksamkeit. Natürlich hat er wertvolle Erfahrungen durch das Ferrari-Training, Simulatoren usw. gesammelt. Er hat unser Auto, den VF-23 und VF-24, getestet. Jedes Mal, wenn er im Auto ist, sind seine Rückmeldungen hervorragend. Seine Herangehensweise und Geschwindigkeit sind ebenfalls großartig.“

Eine mögliche Zukunft in Rot?

Bevor Bearman zu Haas stieß, gehörte er der Ferrari Driver Academy an. Zudem war er als Reservefahrer für die Scuderia Ferrari und Haas aktiv, was seine Verpflichtung, Carlos Sainz in Djeddah zu ersetzen, erklärt.

Diese Gelegenheiten, die dem Briten geboten wurden, scheinen ein Zeichen des Vertrauens zu sein, und es wäre wenig überraschend, ihn eines Tages als festen Fahrer bei Ferrari zu sehen. Komatsu teilt diese Sichtweise:

„Er ist ein Ferrari-Fahrer, und wir haben ihn für zwei Jahre mit der Option auf ein weiteres Jahr verpflichtet. Wenn wir gute Arbeit leisten und Ollie hervorragende Leistungen zeigt, wird Ferrari das nicht ignorieren.“

Der japanische Teamchef zeigt großes Engagement in der Entwicklung von Bearman, der erst 19 Jahre alt ist, und Ferrari wird seine Fortschritte weiterhin genau beobachten:

„Ich bin mir sicher, dass Ferrari regelmäßiges Feedback wünscht. Ich werde sie auch in der ersten Februarwoche treffen, um genau zu klären, welche Informationen sie benötigen“, erklärte Komatsu.

„Zudem möchte ich ihnen auch Rückmeldungen geben, da sie eine entscheidende Rolle in seiner Karriere gespielt haben, sodass sie Ollie besser kennen als wir. Jede Unterstützung, die wir auf diesem Gebiet erhalten können, wäre ebenfalls von Vorteil. Ich beabsichtige, eng mit der Person zusammenzuarbeiten, die sich um Ollie gekümmert hat.“

Mit einem Vertrag, der eine ähnliche Laufzeit wie der von Lewis Hamilton hat, und einer positiven Entwicklung im amerikanischen Team könnte der Brite in den kommenden Jahren einen weiteren Fahrer bei Ferrari verdrängen.