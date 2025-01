F1: Bortoleto bringt Farben Brasiliens in die Formel 1

Gabriel Bortoleto steht bereit, um die brasilianischen Farben in der Formel 1 leuchten zu lassen!

Er wird einer der Fahrer sein, auf die man im Jahr 2025 besonders achten sollte! Der Formel-2-Weltmeister Gabriel Bortoleto wird gemeinsam mit Nico Hülkenberg im Cockpit des Kick-Sauber-Teams in die Formel 1 aufsteigen. Dies bietet ihm die Gelegenheit, die brasilianische Fahne zu hissen und die enge Verbindung zwischen Auriverde-Anhängern und dem Motorsport weiterzuführen. In einem Interview sprach er darüber, dass es für brasilianische Talente immer schwieriger werde, die höchste Rennstufe zu erreichen, besonders aufgrund der finanziellen Herausforderungen.

„Wenn ich Teil ihrer Sonntagmorgen sein kann“

„Ich empfinde größten Stolz darüber, Brasilianer zu sein, denn für uns ist der Weg alles andere als einfach. Wir kommen aus großen Entfernungen und müssen viele Hürden überwinden, um im Motorsport erfolgreich zu sein. Es ist extrem teuer für Brasilien, selbst die bescheidensten Talente zu unterstützen.“ Man kann in der Formel 3 starten, dann in die Formel 2 aufsteigen. Doch um eines Tages in der Formel 1 fahren zu können, benötigt man auch ein entsprechendes finanzielles Polster. In den letzten Jahren hatte Brasilien nicht gerade die besten Voraussetzungen, aber wir arbeiten daran, unsere Situation zu verbessern. Dennoch bleibt es eine große Herausforderung“, erklärte er weiter und richtete eine Botschaft an alle Fans seines Landes: „Es ist für mich einfach unglaublich, den Fans meines Heimatlandes in solchen Momenten ein wenig Freude zu bringen. Denn wenn ich es schaffe, kann ich Teil ihres Sonntagmorgens werden, an dem sie aufwachen, ihre Fernseher einschalten und einen brasilianischen Fahrer sehen, der sie in Abu Dhabi, Katar und auch in ganz Europa repräsentiert. Dieses Gefühl ist für mich und auch für sie einfach überwältigend.