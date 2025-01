F1: Briatore kritisiert Ferraris Hamilton-Verpflichtung und Sainz-Trennung

Flavio Briatore hat die Entscheidung von Ferrari, Carlos Sainz in der kommenden Saison durch Lewis Hamilton zu ersetzen, kritisch hinterfragt.

Flavio Briatore äußert seine Zweifel an dieser Wahl. Zu Beginn der vorherigen Saison traf Ferrari die bedeutsame Entscheidung, Lewis Hamilton in sein Team aufzunehmen. Dies führte dazu, dass Carlos Sainz, obwohl er im Renngeschehen beachtliche Leistungen zeigte, aus dem Team gedrängt wurde. Hamilton, der seit seinem Titelverlust im Jahr 2021 Schwierigkeiten hat, ist sich unsicher, ob er dem neuen Team von Ferrari beitreten sollte. In seinen Äußerungen kommt Briatore zu dem Schluss, dass Ferrari eine falsche Entscheidung getroffen hat, wie er in F1 Auto Journal erläutert: „Es wird eine seltsame Erfahrung sein, Lewis in einem Ferrari zu sehen. Natürlich respektiere ich solche Entscheidungen, aber ich frage mich auch, ob das der richtige Weg ist. Ferrari hatte mit Charles Leclerc und Carlos Sainz zwei außergewöhnliche Fahrer im Team. Ich kann nicht nachvollziehen, warum dieses starke Duo getrennt wurde.“

„Im Grunde genommen ist es positiv für die Formel 1“, sagt Briatore

Der Berater von Alpine ist dennoch der Ansicht, dass Hamiltons Wechsel zu Ferrari der Formel 1 und den Fernsehsendern zugutekommen wird: „Im Grunde genommen ist es positiv für die Formel 1, wenn Lewis für Ferrari fährt. Und alles, was der Formel 1 zugutekommt, ist auch in meinem Interesse. Ich bin mir sicher, dass dies auch für das Fernsehen von Vorteil sein wird. Lassen wir uns überraschen. Die kommenden Rennen werden zeigen, wie gut er im Ferrari abschneidet.“ Die bevorstehende Saison wird entscheidende Antworten liefern. Nachdem die Scuderia nur knapp an der Konstrukteursmeisterschaft gescheitert ist, hofft sie, im Titelkampf eine bedeutende Rolle zu spielen.