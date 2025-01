F1: Briatores Leck zur Alpine-Lackierung 2025 sorgt für große Kontroversen

Gestern wurde in den sozialen Medien viel über das Team Alpine diskutiert. Flavio Briatore hat versehentlich in einer Instagram-Story ein bedeutendes Geheimnis über das Team für 2025 preisgegeben.

Flavio Briatore hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Seit seiner Rückkehr in die Formel 1 mit Alpine hat der Italiener nicht aufgehört, über das Team zu sprechen, oftmals nicht gerade in einem positiven Licht. Nachdem er Olivier Oakes zum Teamchef ernannt hatte, traf er in der letzten Saison eine umstrittene Entscheidung: Kurz vor dem letzten Grand Prix setzte er Esteban Ocon auf die Ersatzbank und beförderte Jack Doohan. Während dies den Eindruck erwecken könnte, dass er großes Vertrauen in Doohan setzt, wird dies weniger offensichtlich, wenn man bedenkt, dass Briatore auch auf die Verpflichtung von Franco Colapinto drängte, während er Doohan nur für sechs Rennen einen Vertrag anbot.

Kürzlich übte er Druck auf seine Fahrer aus, indem er sagte:

„Die einzige Gewissheit im Leben ist der Tod!“ Wir werden die Saison mit Pierre (Gasly) und Jack beginnen, das kann ich garantieren. Danach werden wir im Verlauf der Saison sehen, wie es weitergeht. Ich muss das Team so einstellen, dass es Ergebnisse liefert. Der Fahrer muss die Arbeit von nahezu 1000 Menschen, die hinter ihm stehen, erfolgreich abschließen. Jeder arbeitet für nur zwei Personen. Wenn ein Fahrer keine Fortschritte macht oder keine Ergebnisse bringt, werde ich ihn ersetzen. In der Formel 1 sind Emotionen fehl am Platz.”

Die Rückkehr von Flavio Briatore hat seit ihrer Ankunft in Alpine für viel Gesprächsstoff gesorgt.

In einer Instagram-Story hat der Italiener versehentlich die Lackierung des Alpine-Teams für die Saison 2025 geleakt. 😭 #F1 pic.twitter.com/bffHd8AcUP

– Off Track (@OffTrack_FR) 15. Januar 2025

Der überraschende Leak

In dieser Situation hat der italienische Teamchef eine bemerkenswerte Panne begangen. In einer Instagram-Story war er während eines Meetings mit anderen Mitgliedern von Alpine zu sehen. Auf den ersten Blick mag dieses Video harmlos wirken.

Den aufmerksamen Zuschauern ist jedoch ein entscheidendes Detail aufgefallen: Auf dem Tisch, auf dem die Besprechung stattfand, war ein großes Bild der neuen Lackierung des Alpine-Teams für 2025 zu sehen.

Dieser Fehler sorgte sofort für Aufregung in den sozialen Medien, wo das Video schnell verbreitet wurde. Nun kann jeder die Lackierung sehen, die eigentlich erst am 18. Februar in der O2 Arena enthüllt werden sollte.

Während Briatores Entscheidungen bisher umstritten waren, könnte dieser Fehler eine der größten Pannen seiner Karriere darstellen, über die er sich noch lange ärgern wird.