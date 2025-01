F1: Cadillac plant Debüt als 11. Team in der Formel 1 für 2026!

Cadillac hat seine Zukunftspläne und die Umsetzung seines Projekts für den Eintritt in die Formel 1 im Jahr 2026 detailliert dargestellt.



Für 2026 hat die Formel 1 bedeutende Veränderungen angenommen. Cadillac wird das 11. Team im Grid sein, nachdem es die zuvor abgelehnte Initiative von Andretti übernommen hat. Das amerikanische Unternehmen setzt nun alles daran, mit den besten Ressourcen und höchsten Ambitionen in die neue Saison zu starten. Zur Verwaltung des Projekts hat sich Cadillac für Pat Symonds entschieden. Der erfahrene Manager ist überzeugt, dass die Motorsport-Erfahrung von General Motors es Cadillac ermöglichen wird, wertvolle Zeit zu gewinnen. Er äußerte sich in Motorsport: „General Motors hat eine lange Tradition im Motorsport, und ich erinnere mich daran, wie ich als Kind erlebte, wie der Chaparral 2F das 1000-Kilometer-Rennen in Brands Hatch gewann [1967]. Jim Hall, der Kopf hinter Chaparral, hat stets GM für dessen Beitrag zu diesem Programm gewürdigt. In den letzten Jahren war GM nicht nur als Motorenlieferant in der IndyCar-Serie erfolgreich, sondern auch im Langstreckenrennsport mit den Marken Chevrolet und Cadillac. Ob in Le Mans oder Talladega, vom Langstrecken- bis zum Stockcar-Rennen – sie wissen, wie man Siege erringt.“

Cadillac hat Zuversicht in sein Vorhaben

Pat Symonds führt aus, dass Cadillac bereits umfassende Vorbereitungen getroffen hat, um den Rennwagen zu konstruieren, der in den ersten beiden Jahren mit einem Ferrari-Motor ausgestattet sein soll: „Der Bau eines Formel-1-Rennwagens stellt eine enorme, aber gut dokumentierte Herausforderung dar. Die Fristen und Meilensteine sind klar definiert, und das Team hat bereits viele erfahrene Fachleute, die an der Planung und Entwicklung des Autos gearbeitet haben. Zusammen mit weiteren Experten haben sie die notwendigen Abläufe etabliert, um sicherzustellen, dass wir die strengen Fristen und die kompromisslose Qualität, die die Formel 1 fordert, einhalten können.“ Es ist an der Zeit für Cadillac, die Arbeit zu beginnen.