F1: Canal+ überträgt Teams-Präsentation der neuen Fahrzeuge am Dienstag

Die 10 Formel-1-Teams stellen am Dienstag in London ihre neuen Einzelfahrzeuge für die anstehende Saison vor.

Ein aufregendes Event für alle Formel-1-Fans. Am Dienstagabend wird in der O2 Arena in London die Präsentation für die Saison 2025 stattfinden, bei der alle 10 Teams anwesend sein werden. Kurz vor dem ersten Grand Prix der Saison, der am 16. März in Australien stattfinden wird, haben die Fans die Möglichkeit, die neuen Designs der Einzelfahrzeuge zu bestaunen. Canal + wird für diesen besonderen Anlass ein festliches Programm bieten.

Liveübertragung auf Canal +

Die Veranstaltung wird ab 20:45 Uhr live auf Canal + Sport 360 übertragen. Moderiert wird die Präsentation von Pauline Sanzey und Julien Fébreau, während Charlotte Gabas den roten Teppich betreten wird, um die Fahrer, Teamchefs und prominente Gäste zu interviewen, die zur Zeremonie erscheinen. Jedes Team hat die Gelegenheit, sein neues Auto auf die Bühne zu bringen, wobei jedem Stall sieben Minuten zur Verfügung stehen. Die Bekanntgabe beginnt mit dem Team von Red Sauber und endet beim amtierenden Konstrukteursmeister McLaren.