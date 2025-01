F1: Carlos Sainz lobt Alex Albon – Starke Zukunft für Williams

Carlos Sainz zeigt sich begeistert von seiner neuen Partnerschaft mit Alex Albon bei Williams.

Ein frisches Duo bei Williams! Nach seinem Kapitel bei Ferrari und der Konkurrenz durch das Eintreten von Lewis Hamilton hat Carlos Sainz endlich die Möglichkeit, bei Williams neu durchzustarten. Damit schließt er sich dem thailändischen Fahrer an, der zuvor Zeit bei Red Bull verbrachte, jedoch nicht die Gelegenheit hatte, sich neben dem starken Max Verstappen hervorzuheben. Im Beyond the Grid-Podcast äußerte sich der spanische Rennfahrer äußerst positiv über seinen zukünftigen Partner in der Startaufstellung.

„Alle erzählen mir, dass er ein wirklich großartiger Fahrer ist.“

„Ich betrachte ihn nicht nur als erstklassigen Rennfahrer, sondern auch als einen tollen Menschen. Wenn man die anderen 19 Piloten in der Startaufstellung fragen würde, wer einer der wirklich netten Jungs ist, dann würden meiner Meinung nach alle Alex nennen.“ Obwohl ich nie direkter Teamkollege von Alex war und seine Daten nicht analysieren konnte, habe ich dennoch mit Lando, Charles und George gesprochen, die alle Zeit mit ihm im gleichen Team verbracht haben. Sie alle haben mir gesagt, dass viele nicht wissen, wie schnell Alex tatsächlich ist. „Die allgemeine Meinung über ihn ist, dass er ein hoch talentierter und extrem schneller Fahrer ist“, meinte er und fügte ehrgeizig für die nächsten Monate hinzu: „Ich bin überzeugt, dass Williams nun zwei Fahrer wie Alex und mich benötigt.“ Wir setzen alles daran, diesen Prozess und unsere Entwicklung so zügig wie möglich voranzutreiben, um Williams wieder an die Spitzenposition zu bringen, die sie verdienen.