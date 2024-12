F1: Colapintos großes Bedauern über seine erste Saison

Franco Colapinto, der nicht von Williams übernommen wurde, verlor wenige Wochen nach seinem Debüt seinen Startplatz in der Formel 1.



Franco Colapinto hofft auf eine schnelle Rückkehr dorthin. In dieser Saison gab der Argentinier sein großes Formel-1-Debüt, stattdessen wurde er in Monza Logan Sargeant genannt. Anschließend fuhr er mit neun Grand Prix fort, reichte jedoch nicht aus, um von Williams gehalten zu werden. Tatsächlich ergriff das Team die Gelegenheit und rekrutierte Carlos Sainz, der ihn im Jahr 2025 ersetzen wird. Colapinto zog es jedoch vor, das Positive beizubehalten Motorsport : „Es war sehr aufregend. Es war mein wahrgewordener Traum, wissen Sie. Seit ich in Monza angefangen habe, wusste ich, dass viel passieren muss, dass ich viel lernen und weitermachen muss. Du weißt, du bist nur so gut wie dein letztes Rennen. Und ich denke, so funktioniert die Formel 1. Insgesamt denke ich, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ich habe versucht, die Chance, die Williams mir gegeben hat, zu maximieren. »

Colapinto bereut seinen Fehler in Las Vegas

Nach einem hervorragenden Start hatte Franco Colapinto später weitere Schwierigkeiten. Argentinien bedauert insbesondere seine Fehler in Brasilien und Las Vegas: „Es gibt immer Höhen und Tiefen. Das würde nicht einfach werden. Die ersten fünf Rennen waren sehr, sehr gut. Dann war es meiner Meinung nach eine weitere Herausforderung für Brasilien, mit den Inter-Rennen zum ersten Mal, dem ersten Mal in einem Formel-1-Rennen im Regen. Es war eine schwierige Erfahrung, aber ich glaube, ich musste diese Momente als Anfänger durchmachen. Vegas war ziemlich kompliziert. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht, als ich versuchte, in die letzte Runde des Qualifyings zu kommen und das Auto in Q3 zu bringen. Wenn ich zurückblicke, denke ich, dass einige Fehler hätten vermieden werden können, aber wenn ich das Gesamtbild und die Erfahrung betrachte, ist mein Traum wahr geworden. » Franco Colapinto hofft nun auf eine neue Chance, sich dauerhaft in der Formel 1 zu etablieren.