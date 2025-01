F1: FIA kündigt Johnny Herbert als Rennkommissar 2025 ab

Welcoming season changes in the FIA

Wenn die neue Saison vor der Tür steht, betreffen die Neuigkeiten nicht nur die Teams. Die FIA hat kürzlich eine Umstrukturierung innerhalb ihrer Organisation bekannt gegeben.

Nachdem bereits mehrere Veränderungen im Führungsgremium vorgenommen wurden, verlässt nun Johnny Herbert, Ex-Fahrer und TV-Kommentator, seine Position.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung gab die Föderation bekannt, dass diese Entscheidung aufgrund von Unvereinbarkeiten zwischen seinen beiden Rollen getroffen wurde:

„Mit Bedauern kündigen wir an, dass Johnny Herbert künftig nicht mehr als Pilotkommissar für die FIA in der Formel 1 tätig sein wird. Johnny genießt hohes Ansehen und hat bedeutende Erfahrung sowie Kompetenz in seine Aufgabe eingebracht. Nach Gesprächen wurde jedoch festgestellt, dass seine Rolle als FIA-Kommissar und die eines Medienkommentators nicht vereinbar sind. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.“

In den vergangenen Monaten war Herbert an verschiedenen Entscheidungen beteiligt, die diskutiert wurden, bevor er seine Meinung in der Öffentlichkeit äußerte und bestimmte Fahrer bewertete.

Insbesondere war er Teil der Kommission, die Max Verstappen in dieser Saison mit mehreren Sanktionen belegte. Dazu gehörten der Vorfall mit Lando Norris beim Großen Preis von Österreich, Kommentare in einer Pressekonferenz in Singapur sowie ein neuer Vorfall in Mexiko, bei dem Verstappen gegen Norris in Frage gestellt wurde.

Kompromittierte Rollen

In diesen drei besonderen Fällen äußerte Johnny Herbert anschließend seine Sichtweise. Seine Äußerungen sorgten für Reaktionen, insbesondere seitens des Verstappen-Clans, der ihn öffentlich kritisierte.

Herbert verteidigte sich, indem er zwischen seinen Rollen als Kommissar und Berater unterschied, was er dem Mikrofon von Safestbettingsites.co.uk erklärte:

„Ich bin Johnny Herbert, der Kommissar und Profi während eines Rennwochenendes, und Johnny Herbert, der Kommentator, der zu anderen Zeiten das äußert, was er denkt. Wenn ich als Kommissar agiere, äußere ich keine persönliche Meinung. (…) Ich verstehe die Position von Jos, da es um seinen Sohn geht. Ist das eine Voreingenommenheit? Nein, sicherlich nicht. Ich war nicht der einzige, der der Meinung war, dass Max in Mexiko über die Stränge schlug. Lando Norris und Zak Brown, der Teamchef von McLaren, waren da ebenfalls der Ansicht. Wenn ich mich am Montag oder Dienstag äußere, fällt das nicht in meinen Verantwortungsbereich als Kommissar.“

Am Ende haben seine Ansichten offenbar nicht ausgereicht, um seine Position abzusichern. Die FIA entschied sich, nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit von Johnny Herbert Abschied zu nehmen.

Laut Motorsport hätten auch seine Aktivitäten bei Pariser Veranstaltungen zu dieser Entscheidung beigetragen.