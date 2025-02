F1: FIA übertreibt mit Sprachbeschränkungen im Cockpit, kritisiert Sainz

Die FIA hat in der letzten Saison die Sprachregelungen für die Fahrer deutlich verschärft. Carlos Sainz hat sich in bestimmten Aspekten damit einverstanden erklärt, insbesondere bezüglich der öffentlichen Kommunikation. Jedoch weist er die Zensur von Äußerungen während der Rennen zurück.

Seit Beginn der Saison 2024 hat die FIA ihre Vorschriften strenger gestaltet und akzeptiert keine sprachlichen Unterschiede mehr in den verschiedenen Motorsportdisziplinen, die sie überwacht. Ab sofort haben die Fahrer nicht länger die Freiheit, während Interviews oder im Radio mit ihren Ingenieuren unabhängig zu sprechen.

Vor einem Monat hat die Organisation ihren Sportcode aktualisiert und neue Richtlinien eingeführt, um unter anderem beleidigende Äußerungen zu ahnden. Die vorgesehenen Strafen sind erheblich verschärft worden und können Geldstrafen von bis zu 120.000 €, sowie Punkteabzüge oder Rennsperren nach sich ziehen.

Adrien Fourmaux, ein Rallyefahrer, ist der erste Pilot, der an diesem Wochenende in Schweden die Konsequenzen dieser neuen Vorschriften zu spüren bekam. Nach einer Äußerung wie „Wir haben gestern Mist gebaut“ am Ende einer Sonderprüfung wurde ihm eine Geldstrafe von 10.000 € plus zusätzliche 20.000 € für „unangemessene Sprache“ auferlegt.

Diese neuen Einschränkungen und Strafen stoßen auf viel Frustration und bringen zahlreiche Reaktionen mit sich. Die jüngste Äußerung dazu stammt von Carlos Sainz während der Präsentation des Williams FW47. Während er die neuen Einschränkungen in Interviews akzeptiert, betont er jedoch, dass die Fahrer in der Autokommunikation nicht zur Zurückhaltung gezwungen werden sollten:

„Die Formel-1-Fahrer müssen bei Pressekonferenzen und Medienauftritten ausreichend in ihrer Ausdrucksweise geschult werden, um keine Flüche zu verwenden. Ich unterstütze den kollektiven Ansatz, sodass alle Fahrer während der Pressekonferenzen oder in den Medien ein gutes Verhalten und einen respektvollen Wortschatz annehmen. Das ist wirklich nicht kompliziert. Brauchen wir dafür Geldstrafen oder strenge Kontrollen? Ich weiß es nicht, aber ich bin dafür, vor Mikrofonen und in den Medien stets höflich und respektvoll zu sein. Andererseits halte ich die Einschränkungen bei der Funkkommunikation, die mit dem Adrenalin und dem Druck verbunden sind, dem wir im Auto ausgesetzt sind, für übertrieben. Ja, ich bin der Meinung, dass die FIA mit diesen Verboten und anderen Einschränkungen über das Ziel hinausschießt, denn das ist ein wesentlicher Bestandteil des Sports. Auf diese Weise können die Zuschauer die echten Emotionen, den Druck und die Aufregung, die wir durch unsere Stimmen und leider manchmal auch durch unser geeignetes Vokabular zeigen, miterleben.”

„Das sollte in der F1 bleiben“

Kürzlich äußerte Mohammed Ben Sulayem, der Präsident der FIA, den Gedanken, den gesamten Funkverkehr bei Übertragungen zu überprüfen. Die Funkkommunikationen werden jedoch bereits vor der Ausstrahlung für das Publikum zensiert.

Carlos Sainz äußert Bedenken hinsichtlich dieser Maßnahmen und fürchtet, dass die F1 einen Teil ihrer Identität verlieren wird, wenn die Fahrer im Funk weiterhin zensiert werden:

„Sofern es sich nicht um direkte Beleidigungen handelt, sondern nur um einen Ausdruck von Emotionen, sollte es nicht zu stark kontrolliert werden, da wir sonst viele Momente verpassen, die wir im Auto erleben. Glauben Sie mir, Sie wollen kein Mikrofon auf einem Fußballfeld anbringen und hören, was die Spieler sagen, da es sich um eine vergleichbare Situation handelt. Diese Momente sind wichtig, weil sie das wahre Gesicht des Fahrers zeigen. Wir sind bereits stark eingeschränkt in dem, was wir über unsere Teams und unsere eigenen Situationen berichten können. Es gibt bereits zahlreiche Medienveranstaltungen, und oft wird uns gesagt, was wir sagen sollen. Ich bin nicht immer brav im Funk, aber wenn Sie diese Leidenschaft hören, diese Worte, selbst wenn wir manchmal fluchen, muss das etwas sein, das in der F1 bleibt. Das sollten wir nicht verlieren.”

Die Fahrergewerkschaft (GPDA), deren Vizepräsident George Russell ist, hat bislang noch nicht reagiert, aber es steht außer Frage, dass dieses Thema in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird.