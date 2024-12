F1: Flavio Briatores verrückter Ehrgeiz bei Alpine

Flavio Briatore träumt einfach vom Titel für… 2027!



Flavio Briatore ist eine besondere Figur in der Formel 1, daher muss man seinen Worten unbedingt aufmerksam zuhören. Der Italiener, der im Juni zum neuen Executive Advisor von Alpine ernannt wurde, hat große Ambitionen mit seinem neuen Team und träumt bereits davon, einen neuen Titel zu gewinnen. In einem Interview mit Pariserder ehemalige Renault-Chef, der Fernando Alonso zum Weltmeistertitel begleitete, zeigt deutlich seinen Ehrgeiz. Ja, er hofft, sich wieder auf dem Dach der Welt niederzulassen.

„Spielen Sie die Weltmeisterschaft in 3 Jahren“

„Heute ist unser Ziel klar: Immer besser werden. Letztes Jahr haben wir den 6. Platz belegt. Das sind hervorragende Neuigkeiten, denn es bringt uns viel mehr Geld als ein 9. Platz. Nächste Saison müssen wir den 5. Platz in der Konstrukteurswertung vor uns haben.“ „Im Jahr 2026 müssen wir Podiumsplätze und Siege anstreben und im Jahr 2027 den Titel“, erklärt er, bevor er bereits Fortschritte verkündet. 2025: „Im Moment sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben die Fehler für 2024 nicht einfach korrigiert, wir haben den Formel-Einsitzer bereits für 2025 entwickelt. Wir haben das Auto um fast eine halbe Sekunde pro Runde verbessert. Für die Zukunft.“ , wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich ausschließlich dem Einsitzer 2026 mit zukünftigen regulatorischen Änderungen widmet. Die Mitarbeiter fangen endlich an, an unser Projekt zu glauben: in 3 Jahren an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die Botschaft hat den Vorzug, klar zu sein. Wir sehen uns in drei Jahren.