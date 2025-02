F1: Franz Tost bezeichnet Formel-1-Mitarbeiter als „faul“ trotz 24 Rennen

Die Formel-1-Saison 2025 wird insgesamt 24 Rennen umfassen. Für zahlreiche Mitarbeiter im Fahrerlager, inklusive einiger Fahrer, ist dieser straffe Zeitplan eine große Herausforderung. Franz Tost äußert sich zu diesem Thema und bezeichnet die Kritiker als „faul“.

Franz Tost, der frühere Teamchef von Alphatauri und derzeitiger Leiter von Racing Bulls, ist bekannt dafür, dass er seine Meinung offen äußert. Selbst nach seinem Rücktritt hält der Österreicher an seiner strengen Sichtweise über diesen Sport fest.

Mit dem Kalender 2025, in dem 24 Grand Prix stattfinden, gibt es zahlreiche Stimmen, die eine übermäßige Arbeitsbelastung beklagen, auch von Fahrern wie Max Verstappen. Für Tost, dessen Äußerungen von Motorsport NextGen-Auto veröffentlicht wurden, sind diese Klagen jedoch lediglich Willensschwächen. Er glaubt nicht, dass die Saison so anstrengend ist, wie viele im Fahrerlager behaupten: „Ich finde 24 Rennen vollkommen akzeptabel. Immer wieder wird gesagt, die Mechaniker seien überlastet. Das ist ein absoluter Witz. Sie sind überhaupt nicht überlastet.“

Er erinnert sich daran, dass die damaligen Einschränkungen in der Formel 1 weitaus strenger waren, als häufigere Tests stattfanden und weniger Zeitvorgaben existierten: „Früher hatten wir am Wochenende das Rennen und testeten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Zunächst hatten wir sogar zwei Autos. Die gleichen Techniker und Ingenieure waren immer mit den Tests beschäftigt. Ich habe von ihnen nie eine Beschwerde gehört. Heute gibt es eine Ausgangssperre in der Formel 1, was bedeutet, dass alles um 21 Uhr endet und die Arbeit erst am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder beginnt. Was wollen sie mehr? In der Formel 1 zu arbeiten ist ein Privileg.“

Ein herausfordernder, aber akzeptierter Lebensstil

Auch das Konzept des Gleichgewichts zwischen Beruf und Privatleben wird von Tost kritisiert, ein Thema, das in der Arbeitswelt und vor allem in der Formel 1 zunehmend diskutiert wird: „Das ganze Gerede über das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben, dieser ganze Quatsch ist absolut sinnlos. Man braucht das nicht. Solche Gedanken sind für Leute gedacht, die zu faul sind, um zu arbeiten.“

Seine Aussagen erinnern an bedeutende Persönlichkeiten im Sport wie Bernie Ecclestone, die immer der Überzeugung waren, dass die Formel 1 ein Bereich von Enthusiasten ist, die bereit sind, alles zu geben, um sich zu übertreffen. viele Mitarbeiter im Paddock betonen jedoch, dass die aktuelle Formel 1 sich stark von den 1990er oder 2000er Jahren unterscheidet: Die Reisen sind häufiger, die Anzahl der Rennen ist gestiegen und der Leistungsdruck ist konstant hoch.

Die Äußerungen von Tost werden sicherlich nicht ohne Reaktion bleiben, besonders in einer Zeit, in der das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter im Spitzensport immer mehr in den Fokus rückt. Während einige die Auffassung vertreten, dass das Engagement für den Erfolg in der Formel 1 erforderlich ist, sind andere der Meinung, dass die Zunahme der Renndistanzen die Lebensqualität der Mechaniker, Ingenieure und anderen Teammitglieder gefährdet.

Zudem haben mehrere Teams bereits ihre Strukturen angepasst, um der Erschöpfung entgegenzuwirken, indem sie Mitarbeitermuster einführen. Beispielsweise haben Red Bull und Mercedes rotierende Teams für bestimmte Schlüsselpositionen eingeführt, um ihre Mitarbeiter langfristig zu erhalten.