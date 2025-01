F1 Garage: Neues Luxus-Kulinarik-Erlebnis mit Gordon Ramsay für 2025

Die Formel 1 hat eine bedeutende Vereinbarung getroffen, die ausgewählten Besuchern eine außergewöhnliche Erfahrung bieten wird.



In den Jahren 2023 und 2024 nutzte die Formel 1 die ersten beiden Ausgaben des Grand Prix von Las Vegas, um ein neues Konzept auszuprobieren: ein Gourmet-Restaurant im Fahrerlager, das speziell für die Besucher eingerichtet wurde. Für dieses Vorhaben wurde der berühmte britische Koch Gordon Ramsay verpflichtet.

Es scheint, als hätte dieses Konzept großen Anklang gefunden, denn die Formel 1 hat kürzlich auf ihrer Webseite die offizielle Partnerschaft mit Gordon Ramsay bekannt gegeben.

Die beiden Partner haben sich zusammengetan, um ein herausragendes gastronomisches Erlebnis zu schaffen, das sich an die Gäste der exklusiven „F1 Garage“-Hospitality richtet.

In diesem Erlebnis vereinen sich erstklassige Küche, erstklassige Getränke und exzellenter Service, geleitet von Gordon Ramsay und seinem Team.

Der renommierte Koch wird persönlich das Menü für jeden Grand Prix gestalten und dabei lokale Zutaten in den Vordergrund stellen, um bemerkenswerte Gourmetgerichte zu schaffen.

Nach zwei erfolgreichen Testveranstaltungen beim vorherigen Las Vegas Grand Prix wird dieses Konzept in der Saison 2025 auf insgesamt zehn Rennen ausgeweitet.

Der Auftakt dieses Erlebnisses erfolgt am 2. Mai in Miami.

Danach geht es weiter zur „F1 Garage“ nach Monaco, Montreal, Silverstone, Monza, Austin, Mexiko, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi.

Gordon Ramsay äußerte stolz über diese Partnerschaft, indem er die Formel 1 mit der Welt der gehobenen Küche verglich:

„Meine Begeisterung für die Formel 1 ist bekannt, aber es ist die Komplexität und Schnelligkeit der Autos sowie das Talent der zahlreichen Menschen, die sie entwerfen und fahren, die mich wirklich faszinieren. In vielerlei Hinsicht ähnelt die F1 einer professionellen Küche auf höchstem Niveau. Deshalb ist diese Kooperation ideal für uns und unser wachsendes internationales Restaurantimperium. Wir freuen uns darauf, den Gästen der F1 Garage etwas Besonderes zu bieten und können es kaum erwarten, im nächsten Mai in Miami zu starten.“

„Ein unvergleichliches Erlebnis“

Die „F1 Garage“ wird voraussichtlich ein einzigartiges Erlebnis bieten. Glückliche Besucher dürfen sich auf einen direkten Blick in die Boxengasse, exklusiven Zugang zu Führungen durch das Fahrerlager, die Trucks und Garagen, einen Rundgang über die Startaufstellung und die Teilnahme an der Siegesfeier freuen.

Laut Stefano Domenicali, CEO von F1, besteht das Ziel darin, daslebnis für die Besucher auf ein neues Niveau zu heben:

„Wir sind begeistert, eine solch aufregende Zusammenarbeit mit einem weltbekannten Chefkoch wie Gordon Ramsay einzugehen. F1 Garage ist ein außergewöhnliches Erlebnis in unserem Sport und bietet Fans einen ohnegleichen Zugang zum Herzen der Formel 1. Unsere Vision ist es, erstklassige F1-Gastfreundschaft durch ein bemerkenswertes Erlebnis zu bieten, das nicht nur auf der Strecke, sondern auch am Tisch stattfindet, mit dem Anspruch an Exzellenz, die die Leidenschaft und den Geist unseres Sports verkörpert. Wir sind gespannt auf dieses gemeinsame Abenteuer, das ganz unseren Gästen gewidmet ist und ihnen ab dem Grand Prix in Miami ein unvergessliches Erlebnis ermöglichen wird.“