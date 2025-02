F1: Gasly optimistisch über Fortschritte im Auto für die Saison 2025

Etwa eine Woche nach den Wintertests in Bahrain zeigt sich Pierre Gasly optimistischer und selbstbewusster für die Saison 2025 als im Vorjahr. Er ist der Ansicht, dass sein Team erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung des Fahrzeugs gemacht hat.

Das Jahr 2024 verspricht hektisch für Alpine zu werden, gekennzeichnet durch die Abgänge und Neuzugänge im Team, wie die von Bruno Famin, der nun durch Oliver Oakes ersetzt wird, und Flavio Briatores Rückkehr als Exekutivberater. Darüber hinaus wird Esteban Ocon seine Position für das letzte Rennen räumen.

Die Veränderungen betrafen jedoch nicht nur die Teamstruktur, sondern auch die Rennergebnisse waren recht wechselhaft. Nach einem herausfordernden Saisonbeginn beendete das französische Team die Meisterschaft schließlich mit einem überraschenden sechsten Platz in der Konstrukteurswertung.

Beim F1 75-Event, das am Dienstagabend stattfand, wirkte Pierre Gasly, der seine dritte Saison mit Alpine beginnt, deutlich selbstbewusster als zu Saisonbeginn 2024:

„Ich fühle mich viel sicherer, als als ich letztes Jahr in Bahrain ankam. Damals war die Situation sehr komplex. Wir wollten zwar hoffnungsvoll sein, dass es in diesem Jahr besser wird, doch die Realität stellte sich als schwierig heraus. Ich denke, wir haben in diesem Jahr Fortschritte beim Auto erzielt.“

Obwohl Gasly anmerkt, dass er die Situation noch nicht vollständig einschätzen kann und sich über die Fortschritte anderer Teams im Unklaren ist, geht er mit einer optimistischen Haltung in die Bahrain-Tests:

„Ich blicke optimistisch auf das Saisonende und bin mir bewusst, dass wir Dinge verbessert haben und Fortschritte bei der Entwicklung erzielt haben. Für 2025 sollte es noch besser werden. Es gibt jedoch immer Unsicherheiten darüber, was die anderen Teams tun und wo ihre Verbesserungen liegen, was meine Erwartungen betrifft. Ich bleibe optimistisch und freue mich darauf, das Auto in Bahrain zu testen.“

Kontinuität am Ende von 2024

Trotz der Schwierigkeiten, die die Saison 2024 mit sich brachte, endete sie erfreulicherweise positiv. Mit einem Doppelpodium in Brasilien sowie den fünften und siebten Plätzen für Gasly in Katar und Abu Dhabi war die Mission für den französischen Fahrer klar: Die positive Dynamik bis ins Jahr 2025 mitzunehmen.

„Ich sehe das so: Wir haben die letzte Saison gut abgeschlossen, daher sollten wir die positive Energie aus den letzten fünf oder sechs Rennen beibehalten. Ich hoffe, dass wir um den fünften Platz kämpfen können. Objektiv betrachtet sind die ersten vier Plätze in diesem Jahr zu stark. Wichtig wird sein, unser Auto und die verwendeten Werkzeuge besser zu verstehen und die richtigen Entscheidungen für 2026 zu treffen, da uns die neuen Regularien große Chancen bieten könnten.“

Egal, wie sich die Dinge entwickeln, Pierre Gasly hat vor, das Potenzial seines Autos voll auszuschöpfen:

„Das Ziel ist es, das Beste aus dem Auto herauszuholen, das uns zur Verfügung steht. Ich bin ein Wettkämpfer und wenn ich antrete, dann tue ich das, um zu gewinnen. Das ist es, was in der Formel 1 zählt. Unabhängig von der Leistung unseres Fahrzeugs will ich sicherstellen, dass ich jedes kleinste Detail heraushole und weiß, dass niemand anderes bessere Ergebnisse erzielen kann.“