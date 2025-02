F1: Gasly strebt 2025 eine Top 5 für Alpine an

Nach zwei herausfordernden Saisonjahren hat Alpine die Saison 2024 mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Für das kommende Jahr 2025 setzt Pierre Gasly jedoch die Hoffnungen darauf, sich mindestens in den Top 5 zu positionieren.

Die Saisons 2023 und 2024 waren für das Team Alpine alles andere als einfach. Das französische Rennteam konnte nie wirklich konkurrieren und landete in den beiden letzten Jahren hintereinander auf dem 6. Platz in der Konstrukteursmeisterschaft. Allerdings präsentierten sich die französischen Monoposti im Jahr 2024 in besserer Form, was den Ausgangspunkt für eine optimistischere Saison 2025 darstellen könnte und somit auch positiv in die Zukunft blicken lässt.

Diese neue Saison wird zudem die letzte sein, in der Renault als Motorenlieferant fungiert. Ab 2026 wird das Team mit Antrieben von Mercedes ausgestattet sein.

Dieser Wechsel des Motorenherstellers ist seit 2023 Teil einer größeren Umstrukturierung, die auch den Eintritt von Flavio Briatore und Oliver Oakes in die Führungsriege des Teams umfasst.

Flavio Briatore hat mehrfach betont, dass das zukünftige Ziel darin besteht, in den kommenden Jahren Siege einzufahren. Obwohl Alpine 2024 auf dem 6. Platz abschloss, sollte nicht vergessen werden, dass dieses Ergebnis maßgeblich auf den Doppelpodestplatz von Pierre Gasly und Esteban Ocon in Interlagos, Brasilien, zurückzuführen ist. Vor diesem Event befand sich das Team auf dem 8. Platz in der Meisterschaft.

Diese Platzierung war sowohl unzureichend als auch frustrierend für die Fahrer.

In einem Interview mit Motorsport äußerte Pierre Gasly seine Ambitionen und hofft, in die Top 5 vorstoßen zu können – ein Ergebnis, das Alpine seit dem 4. Platz im Jahr 2022 nicht mehr erreicht hat:

„Ich würde sagen, dass eine Position unter den besten 5 in der Herstellerwertung unser Ziel ist. Das halte ich für durchaus möglich. Tief im Inneren wünsche ich mir natürlich noch mehr, aber man muss realistisch sein und sich darüber im Klaren sein, dass das Fahrerfeld sehr eng und wettbewerbsintensiv sein wird. Im Vergleich zum Vorjahr erwarte ich keine großen Veränderungen.“

Ziele für 2026

Obwohl dieses Ziel erreichbar erscheint, sollte man sich auch die Teams vor Augen führen, die in der Saison 2024 vor Alpine platziert waren: McLaren, Ferrari, Red Bull und Mercedes, wobei Aston Martin nicht unerwähnt bleiben sollte.

Das britische Team verfolgt seit einigen Jahren einen ehrgeizigen Kurs. Besonders in dieser Saison wird die Ankunft von Adrian Newey, dem ehemaligen Ingenieurguru von Red Bull, hervorgehoben.

Obwohl die Bemühungen, den 5. Platz zu erreichen, sehr groß sind, scheinen die Mitglieder von Alpine nicht entmutigt zu sein.

Ein herausragendes Beispiel dafür ist Flavio Briatore. Er strebt nicht nur die Top 5 an, sondern auch die Siegpodiumsplätze im Jahr 2026. In einem Gespräch mit der Parisien äußerte er Ende 2024:

„Unsere Ziele sind aktuell klar: Wir wollen uns stetig verbessern. In 2024 belegten wir den sechsten Platz. Das sind erfreuliche Neuigkeiten, denn das bringt uns deutlich mehr Geld als ein 9. Platz. In der kommenden Saison wollen wir den 5. Platz in der Herstellerwertung vor Aston Martin erzielen. Im Jahr 2026 müssen wir uns Podiumsplätze und Siege ins Visier nehmen. Und für 2027 peilen wir den Titel an.“

Diese Ambitionen scheinen fundiert zu sein, da Briatore betont, dass das Team bereits viel Vorarbeit zur Vorbereitung auf 2025 geleistet hat:

„Aktuell sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben nicht nur die Fehler aus 2024 korrigiert, sondern auch den Wagen für 2025 bereits konstruiert. Wir konnten das Auto um eine halbe Sekunde pro Runde verbessern. Für die Zukunft haben wir eine Gruppe, die sich ausschließlich dem Fahrzeug für 2026 mit den künftigen Regulierungen widmet. Unsere Mitarbeiter glauben zunehmend an unser Projekt: In drei Jahren um die Weltmeisterschaft zu kämpfen.“

Der Italiener setzt auf seine Erfahrung und sein Wissen für die kommende Saison:

„Ich zweifle nicht daran, dass wir Erfolge erzielen werden. Überhaupt keine Zweifel. Wir haben alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein: die Unterstützung der Renault-Gruppe, den Motor und motivierte Mitarbeiter (…). Ich kenne die Formel 1 gut genug, um ein funktionierendes Team zu erkennen.“