F1: Haas kündigt große technische Änderungen und neues Organigramm an

An diesem Dienstag gab Haas bekannt, dass sie für 2025 wesentliche technische Anpassungen vorgenommen haben. Neben den Fahrern Esteban Ocon und Oliver Bearman wird es auch ein überarbeitetes organisatorisches Konzept geben.

Der Beginn einer neuen Saison bringt bei Haas signifikante Veränderungen mit sich. Das amerikanische Team hat sich über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich bemüht, die Performance zu steigern und hat die erforderlichen Schritte dafür in die Wege geleitet. Bereits im Jahr 2024 fand eine einschneidende Veränderung statt: die Ernennung von Ayao Komatsu als Teamchef. Obwohl seine erste Saison in dieser Funktion mit dem 7. Platz in der Herstellerwertung vielversprechend war, plant er, weiter an der Verbesserung des Teams zu arbeiten. In diesem Zusammenhang kündigte das Team an diesem Dienstag an, dass sie an ihrer technischen Struktur mehrere Anpassungen vorgenommen haben.

In der Abteilung für Renningenieure wird Oliver Bearman nun von Ronan O’Hare unterstützt, der zuvor bei NIO in der Formel E tätig war sowie Stationen bei Williams, Mercedes und Red Bull in der Formel 1 durchlief. Esteban Ocon wird schließlich mit Laura Müller zusammenarbeiten, die die erste Frau in der Geschichte der Formel 1 ist, die diese Rolle einnimmt und über die bereits berichtet wurde.

„Eine enorme Veränderung“

Doch die Umstellungen enden hier nicht. Mark Lowe kehrt zurück zu Haas, um die Funktion des Sportdirektors zu übernehmen, die zuvor nicht vorhanden war. Zudem hat Haas mit der Verpflichtung von Carine Cridelich, die am 1. März ihre Position als Strategiechefin antritt, eine weitere neu geschaffene Stelle besetzt, die zuvor bei Red Bull existierte. Schließlich wird die Position des Cheferenzingenieurs, die seit der Beförderung von Komatsu vakant war, nun von Francesco Nenci übernommen.

Auch innerhalb des Teams gab es Beförderungen. Zu den herausragenden Beispielen zählen Andrea de Zorda, der im letzten Jahr als technischer Direktor ernannt wurde, und Davide Paganelli, der zum Leiter der Aerodynamik avanciert.

Zu Beginn dieser Woche sprach Ayao Komatsu während einer Pressekonferenz am Standort Banbury über die Neuerungen. Er verdeutlichte, dass er bestimmte Mängel, die in der vergangenen Saison offensichtlich wurden, beheben möchte:

„Unser technisches Team am Standort hat eine wirkliche Stabilität bewahrt. Was sich jedoch geändert hat, ist das Renngeschäft. Dies stellt eine umfassende Veränderung dar, aber ich empfand es im vergangenen Jahr als einen unserer Schwachpunkte. Je wettbewerbsfähiger das Auto wurde, desto mehr Aufmerksamkeit zogen wir auf uns. Aufgrund diverser Störungen auf der Strecke haben wir zu viele Punkte verloren. Daher mussten wir in diesem Bereich das Niveau erheblich anheben. (…) Zu oft haben wir unter Druck nicht so agiert, wie wir es hätten tun sollen. Es geht hierbei nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Schulungen, die wir ihnen anbieten können.“

Der neue Haas wird bald präsentiert

Parallel zu diesen strukturellen Änderungen gab Haas ebenfalls den Termin für den ersten Einsatz des Autos für 2025 bekannt. Der VF-25 wird am 16. Februar in Silverstone seine Premiere auf der Strecke feiern. Während eines Werbeshootings wird Esteban Ocon als Erster das Steuer übernehmen, bevor er den Wagen an Oliver Bearman übergibt.

Durch die Komplexität der Installation hält Komatsu es für notwendig, zunächst Ocon fahren zu lassen:

„Wir entscheiden uns zunächst für Esteban, weil es in Bezug auf die Installation des Fahrers etwas komplizierter ist. Wir möchten sicherstellen, dass die Installation bei Esteban zu 100 % perfekt ist. Sollten wir auf ein Problem stoßen, hätten wir so mehr Zeit, um darauf zu reagieren. Bei Ollie sind wir recht zuversichtlich. Auch bei Esteban herrscht eine gewisse Zuversicht, aber wir haben mehr Vertrauen in die Konfiguration von Ollie im Vergleich zu Esteban.“