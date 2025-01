F1: Haas kündigt TPC-Tests mit neuen Fahrern in Jerez an

Die Saison steht vor der Tür und alle Mannschaften sind fleißig mit ihren Vorbereitungen für die bevorstehenden Tests beschäftigt. Haas bildet hierbei keine Ausnahme und hat kürzlich die Termine für seine Testfahrten veröffentlicht.

In weniger als einem Monat werden die Teams ihre neuen Rennautos der Öffentlichkeit präsentieren. Doch bevor sie ihre finalen Modelle bestätigen, nutzen sie die Wintermonate, um frühere Versionen zu testen und mit den aktuellen zu vergleichen. Diese Testfahrten bieten ebenfalls eine Gelegenheit für die neuen Fahrer, erstmals am Steuer ihrer Wagen zu sitzen.

Haas hat, im Vergleich zum Jahr 2024, seine Fahrerpaarung erneut verändert. Esteban Ocon und Oliver Bearman werden an diesem Mittwoch und Donnerstag ihre ersten Fahrten in diesem Jahr im neuen Boliden absolvieren.

In diesem Jahr bin ich zum ersten Mal auf der Strecke 🙌🏁

Der allererste TPC-Test findet diese Woche in Jerez, Spanien, statt! Ollie, Esteban und der Toyota GAZOO Racing-Fahrer Ritomo Miyata werden den VF-23 steuern 👊#HaasF1 #F1 | @OllieBearman @OconEsteban @M_Ritmo pic.twitter.com/9vqu6UOV7e — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) 13. Januar 2025

Das amerikanische Team hat auf seinem X-Profil bekannt gegeben, dass seine beiden neuen Fahrer an den ersten TPC-Tests (Testing of Previous Car) in der Geschichte des Teams teilnehmen werden. Diese Testfahrten finden am 15. und 16. Januar in Jerez, Spanien, statt und nutzen den VF-23 (das Modell von 2023). Begleitet werden sie von Ritomo Miyata, einem Fahrer des Toyota GAZOO Racing Teams.

Bei diesen Testfahrten haben die Piloten die Möglichkeit, an vier verschiedenen Tagen bis zu 1.000 Kilometer zu fahren. Da bisher nur zwei Tage angekündigt wurden, wäre es nicht überraschend, wenn gegen Ende Januar oder Anfang Februar ein weiterer Testtermin folgen würde.