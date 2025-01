F1: Hadjar nennt seine Lieblingspiloten Senna und Hamilton!

Isack Hadjar wurde am Rande seiner Debütsaison in der Formel 1 zu seinen Vorbildern im Rennsport befragt. Der junge Franzose hatte zwei besondere Favoriten, von denen einer noch im Fahrerlager aktiv ist.

Ein neuer französischer Fahrer wird bald in der Formel 1 aufkreuzen. Im kommenden Jahr werden Esteban Ocon und Pierre Gasly nicht mehr die einzigen Vertreter des Tricolore sein. Isack Hadjar wird tatsächlich seinen ersten Einsatz in der Formel 1 haben, nachdem er das Vertrauen der Red Bull Racing-Direktion gewonnen hat. In der letzten Saison war er nah dran am Titel in der Formel 2 und wurde von dem österreichischen Team ausgewählt, um Liam Lawson bei den Racing Bulls zu ersetzen. Der Neuseeländer wurde seinerseits in die Hauptsaison befördert und wird künftig mit Max Verstappen im Red Bull Team fahren.

Hadjar spricht über seine Bewunderung für Senna und Hamilton

Vor seinem Einstieg in die Königskategorie gab Hadjar ein Interview mit Das Team. Darin teilt er seine zwei Lieblingsrennfahrer mit, beginnend mit Ayrton Senna. Der Journalist war überrascht und dachte, seine Wahl würde auf Hamilton fallen: „Senna ist mein absoluter Favorit und im Moment ist es Hamilton. Aber Senna bleibt meine Nummer 1.” Als der Journalist ihn fragt, wie es sich anfühlt, gegen Hamilton anzutreten, reagiert der Franzose mit Humor: „Du meinst, wenn er mir auf seiner langsamen Runde Platz macht und ich ihn überhole? Das wäre großartig, besonders bei Ferrari, das wäre etwas ganz Besonderes.” Es bleibt zu hoffen, dass der talentierte Franzose in naher Zukunft in der Lage ist, Hamilton in einem Rennen zu besiegen.