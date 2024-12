F1: Hadjars sehr starkes Vertrauen in seine Beförderung, der Franzose wollte es nicht glauben

Isack Hadjar kehrte innerhalb des Racing Bulls-Teams zu seinem Aufstieg in die Formel 1 zurück. Der Franzose wollte es erst glauben, als er die Papiere unterschrieb.



Isack Hadjar wird den schönsten Wettbewerb entdecken. In der nächsten Saison gibt der Franzose sein Debüt in der Formel 1. Nachdem er in der Formel 2 dem Titel nahe gekommen war, stieg das Mitglied der Red Bull Academy auf und wird Yuki Tsunoda bei Racing Bulls begleiten. Hadjar wird damit Liam Lawson ersetzen, der auf Kosten von Sergio Perez in die österreichische Mannschaft aufgestiegen ist. Obwohl er wusste, dass er einer der Kandidaten war, erlebte Hadjar in den letzten Monaten alle Emotionen, wie er anvertraute Kanal Plus : „Ehrlich gesagt wusste ich bereits zur Hälfte der Saison ein wenig darüber Bescheid, was passiert. Es war ein bisschen so. Es gab Zeiten, in denen ich kurz davor stand, angekündigt zu werden. Danach wissen wir, wie es in diesem Sport funktioniert, es geht sehr schnell. Danach sehen wir uns im darauffolgenden Jahr nicht mehr in einer Reserverolle. Es ist ein bisschen wie ein Jo-Jo, was die Emotionen angeht. Ich wusste einfach, wie ich konzentriert bleiben, Leistung erbringen und zeigen konnte, dass ich das Niveau habe, um in der Formel 1 mitzuspielen. Ich habe in Katar herausgefunden, dass ich in der Formel 1 starten würde. »

„Es ist so eine bösartige Umgebung“

Der Franzose legte ein starkes Geständnis über seinen Geisteszustand und die Welt der Formel 1 ab. Er wollte es nicht glauben, bis er offiziell unterschrieben hatte: „Vorher war es fast sicher, aber solange man nicht unterschrieben hat. Es ist so ein bösartiges Umfeld, so schwer, dass man es sich immer wieder sagen muss… Ehrlich gesagt, einmal, nach Katar, wurde mir das gesagt. Aber solange Sie nicht unterschrieben haben… wird etwas passieren. Bis vor zwei, drei Tagen war ich mir noch nicht sicher. Man musste den Papierkram unbedingt unterschreiben, denn bei diesen Leuten weiß man nie.“ Von nun an steht fest, dass Hadjar sein Debüt in der Formel 1 geben wird.

