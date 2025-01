F1: Hamilton bricht Rekord für Likes als Ferrari-Fahrer

Es sollte nicht lange dauern, bis Lewis Hamilton im Ferrari-Dress Geschichte in der Formel 1 schrieb.

Wie viele Formel-1-Enthusiasten mussten wir uns wirklich in den Arm kneifen, um diese Neuigkeit zu glauben! Gestern traf Lewis Hamilton zu seinem ersten Arbeitstag bei Ferrari in Italien ein. Dies war die Gelegenheit für ihn, seine neuen Teamkollegen kennenzulernen, das Teamgelände zu besichtigen und sein neues Auto zu erkunden. Heute zog er auf der berühmten Rennstrecke von Fiorano zum ersten Mal das ikonische rote Outfit des italienischen Rennstalls an. Hier hatte der siebenfache Weltmeister die Möglichkeit, seine ersten Runden vor der Presse und einigen ausgewählten Fans zu drehen.

„Es ist ein unbeschreibliches Glück, diesen Traum zu leben“

Obwohl die Rennsaison in Australien traditionell erst Mitte März beginnt, hat Lewis Hamilton dennoch bereits einen Rekord aufgestellt! In der Tat erreichte sein Instagram-Beitrag, in dem er in Maranello vor einem Ferrari im Anzug posiert, die höchste Anzahl an „Likes“, die ein Formel-1-Fahrer je erhielt. In weniger als wenigen Stunden sammelte er schon fünf Millionen „Likes“: „Es gibt Tage, an die wir uns ein Leben lang erinnern werden, und heute, mein erster als Fahrer für Ferrari, ist einer dieser besonderen Momente. In meiner Karriere habe ich viele Dinge erreicht, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ein Teil von mir hat jedoch immer an dem Traum festgehalten, in roter Farbe zu fahren. Ich könnte nicht glücklicher sein, diesen Traum heute zu leben, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben werden“, kommentierte er begeistert. Die Vorfreude ist enorm.

