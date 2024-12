F1: Hamilton hat Gespräche mit einem MotoGP-Team über eine Investition aufgenommen!

Lewis Hamilton hat ein MotoGP-Team kontaktiert, um dort in den kommenden Monaten zu investieren.



Lewis Hamilton würde gerne in die MotoGP einsteigen. Seit mehreren Monaten versucht der siebenfache Formel-1-Weltmeister, sein Team in die andere Flaggschiffdisziplin des Motorsports zu investieren und zu besitzen. Nachdem er kurz vor einer Investition bei Gresini stand, könnte sich der Brite endlich an KTM wenden. Dies verriet Pit Beirer, Brand Director, für Speedweek : „Ich kann nur sagen, dass wir sehr interessante Gespräche mit seinem Management geführt haben. Es ist kein Geheimnis, dass Lewis Hamilton sich für die MotoGP interessiert und darüber nachdenkt, ein eigenes Team zu gründen. Auch auf dieser Seite führt er konkrete Gespräche. »

KTM steht Investoren offen

Es muss gesagt werden, dass sich der österreichische Hersteller in einer besorgniserregenden finanziellen Situation befindet, mit Schulden von fast 3 Milliarden und einer laufenden rechtlichen Beitreibung. In diesem Zusammenhang ist KTM offen für die Ankunft neuer Investoren: „Das hat das Interesse der Investoren geweckt. Sie kamen auf uns zu und fragten, ob es möglich sei, in ein solches Projekt in der MotoGP zu investieren. Angesichts des Drucks, unter dem das Unternehmen derzeit steht, mussten wir darüber nachdenken, wie dies möglich sein könnte. » Die Idee, Lewis Hamilton in die Welt der MotoGP einsteigen zu sehen, gewinnt an Boden.