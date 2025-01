F1: Hamilton hat Probleme gegen Leclerc wie gegen Russell, meint Rosberg

Im Jahr 2024 fand das Qualifying zwischen Lewis Hamilton und George Russell zugunsten von Russell statt. Nico Rosberg geht davon aus, dass das Resultat gegen Charles Leclerc für den siebenmaligen Weltmeister ebenfalls ähnlich ausfallen wird.

Das Jahr 2024 steht für das Ende der erfolgreichen Ära von Lewis Hamilton bei Mercedes. Doch das letzte Jahr war alles andere als rund.

Der siebenfache F1-Weltmeister fühlte sich in seinem Auto nicht wohl, insbesondere bei den Qualifikationen, wo er 19 Mal von seinem ehemaligen Kollegen George Russell geschlagen wurde.

In Zukunft wird der britische Fahrer die rot-weißen Farben von Ferrari tragen, Seite an Seite mit seinem neuen Teamkollegen Charles Leclerc.

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Monegasse in dieser Saison bei den Qualifikationen sehr beeindruckende Leistungen gezeigt hat.

In einem Interview mit Himmel F1 äußerte Nico Rosberg seine Prognosen zu diesem neuen Fahrerduo:

„Wenn wir das Qualifying in Abu Dhabi betrachten, ist es offensichtlich, dass Charles im Vorteil ist. Charles wird auf einem vergleichbaren Level wie George Russell sein, der ohne Zweifel zur neuen Generation der besten Fahrer gehört, abgesehen von Verstappen, der nochmal eine Stufe höher steht. Im Moment hat Lewis einige Schwierigkeiten, und die Gründe dafür sind uns nicht ganz klar. (…) Wir glauben weiterhin, dass er zu seiner gewohnten Höchstform zurückkehren kann, und falls dies der Fall ist, könnte er gegen Ende des Jahres leicht vor Charles liegen.”

Ein ersehntes Comeback an die Spitze

In Kommentaren, die von PlanetF1 verbreitet wurden, meint der ehemalige F1-Fahrer Anthony Davidson, dass Hamilton eine zweite Chance verdient, was seine Form im Jahr 2024 angeht, zumal er wusste, dass er in der kommenden Saison woanders fahren würde:

„Ich denke, das vergangene Jahr war für Lewis besonders herausfordernd. Als ehemaliger Fahrer kann ich mir nur schwer vorstellen, wie es ist, eine ganze Saison zu durchleben, während man sich bewusst ist, dass man das Team verlassen wird und diese Zusammenarbeit zu Ende geht. Für Lewis muss es in dieser Saison sehr kompliziert gewesen sein, und ich glaube, das erklärt seine gelegentliche Inkonstanz. Im Zweifelsfall sollte man ihm den Vorteil geben.”

Davidson hat den Eindruck, dass Ferrari darauf hofft, dass der Brite in dieser neuen Saison wieder zu seiner Höchstform finden wird:

„Ich denke, sie hoffen darauf, dass seine Leidenschaft erneut entfacht wird, sobald er in das Auto steigt, und dass er sein Selbstvertrauen zurückgewinnt.”