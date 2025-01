F1: Hamilton holt Angela Cullen zurück an seine Seite

Um sich an seine neue Umgebung anzupassen, setzt Lewis Hamilton auf eine vertraute Persönlichkeit, die ihm sehr nahesteht. Angela Cullen kehrt an die Seite des mehrfachen Weltmeisters zurück.

Lewis Hamilton hat offiziell den Wechsel zu Ferrari vollzogen und begibt sich in eine ganz neue Welt. In den ersten beiden Tagen in Maranello verbrachte er seine Zeit mit Besuchen in den verschiedenen Abteilungen und Fachdiskussionen. An diesem Mittwoch wird er zum ersten Mal hinter dem Steuer eines roten Formel-1-Wagens Platz nehmen.

Um mit Menschen zu arbeiten, denen er vertraut, hat der siebenfache Weltmeister laut Motorsport entschieden, ein bedeutungsvolles Duo zu bilden, indem er Angela Cullen, seine frühere Physiotherapeutin bei Mercedes, zurückholt.

Mit der 50-jährigen Neuseeländerin feierte Hamilton vier aufeinanderfolgende Meisterschaften und insgesamt 60 Siege, was einer beeindruckenden Anzahl von 104 Podestplätzen in 144 Rennen entspricht. Ihre Zusammenarbeit, die 2016 begann, endete im Jahr 2023, ohne dass ein spezifischer Grund dafür bekannt gegeben wurde.

Nachdem Angela Cullen eine Zeit lang in der IndyCar-Serie an der Seite von Marcus Armstrong tätig war, wird sie laut Motorsport wieder in Lewis Hamiltons Projekt 44 einsteigen. Sie wird am Leistungsprogramm unter der Leitung von Marc Hynes beteiligt sein.

Die genauen Einzelheiten ihrer Rolle sind noch nicht offiziell veröffentlicht worden, aber weitere Informationen dürften in den kommenden Tagen oder Wochen folgen.