F1: Hamilton könnte 2025 durch interne Kämpfe bei McLaren profitieren

Wenn Lando Norris für Jacques Villeneuve der natürliche Favorit für die Saison 2025 ist, sieht er dennoch in Lewis Hamilton einen potenziellen Anwärter, der die internen Rivalitäten bei McLaren für seine eigenen Titelchancen nutzen könnte.

Die letzten beiden Drittel der Saison 2024 waren hart umkämpft, und die Erwartungen an die kommende Saison 2025 sind entsprechend hoch. Schließlich ist dies die letzte Saison, bevor die neuen Regelungen im Jahr 2026 in Kraft treten. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass die Teams nicht mehr viel an ihrem aktuellen Fahrzeug arbeiten werden, um möglichst gut auf die kommende Saison vorbereitet zu sein.

Ein klarer Wettbewerb an der Spitze

In Anbetracht der aktuellen Situation zeichnet sich bereits eine gewisse Rangordnung ab: McLaren und Ferrari scheinen ein direkter Wettstreit zu sein, während Red Bull und Mercedes ebenfalls im Kampf um die Spitze stehen.

Bis wir jedoch mit der Rennsaison beginnen können, müssen wir abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Wie üblich gibt es zahlreiche Vorhersagen. Jacques Villeneuve hat in diesem Zusammenhang interessante Einblicke gegeben.

In einem Interview mit Aktionsnetzwerk äußerte Villeneuve, dass Lando Norris für viele als einer der Hauptfavoriten angesehen wird. Dennoch ist der Weltmeister von 1997 der Meinung, dass die interne Dynamik bei McLaren nicht eindeutig für Norris spricht:

„Wenn man das Saisonende betrachtet, hätte ich auf Lando und McLaren als Titelanwärter gesetzt. Aber die Herausforderung wird der interne Wettbewerb zwischen den Fahrern sein. McLaren hat in solchen Situationen nicht gut abgeschnitten und wird dies auch nicht schaffen, was bedeutet, dass sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen könnten. Selbst wenn sie die Meisterschaft anstreben, könnte das nicht klappen.“

Der Kampf um den Titel

Besonders interessiert zeigt sich der ehemalige Champion für Lewis Hamilton, einen weiteren Briten und bereits siebenfachen Weltmeister:

„Lewis könnte durchaus die Chance bekommen. Er hat die letzte Saison stark beendet, und ich erwarte einen spannenden Wettkampf zwischen ihm und (Charles) Leclerc.“

Für den Berater von Canal+ wird um Hamilton eine Geschichte gesponnen:

„Aktuell beobachten wir, wie die Medien berichten, dass Ferrari Lewis wirklich in den Vordergrund rückt.“ Es wird eine spannende Geschichte erzählt. Entweder hilft es ihm extrem weiter oder es könnte Leclerc in den Vordergrund stellen. Momentan sehen wir eine Win-Win-Situation für Ferrari.“

Villeneuve ist der Überzeugung, dass McLaren es in dieser Saison nicht schaffen wird, den Fahrertitel zu gewinnen, und dass Hamilton möglicherweise auf seinen achten Titel zusteuert:

„Lando wäre natürlich derjenige, der um den Titel kämpfen sollte. Doch aufgrund des internen Wettbewerbs und der Tatsache, dass McLaren damit anscheinend nicht gut umgeht, könnte es eher Lewis zugutekommen, vor allem, wenn man die Leistung von Ferrari in der letzten Saison betrachtet.“

Ein neuer Ausgangspunkt für die Teams

Auf die Frage nach der Konkurrenzfähigkeit im Kampf um den Konstrukteurstitel geht Villeneuve davon aus, dass sich die Lage gegen Ende der Saison 2024 kaum ändern wird:

„Es wird ein Wettkampf zwischen Ferrari und McLaren um den Konstrukteurstitel geben. Bei McLaren kosten sich die Fahrer selbst Punkte, anstatt dem Team zu helfen.“

Villeneuve weist jedoch darauf hin, dass der Konstrukteurstitel nicht das Gleiche ist wie der Fahrertitel, was die Erfahrungen der letzten Saison bestätigt:

„Doch wer erinnert sich an die Konstrukteure? Jeder erinnert sich daran, dass Verstappen mit Red Bull Weltmeister wurde. Am Ende zählt, dass Red Bull als das beste Team angesehen wird. Es ist alles eine Frage der Wahrnehmung.“