F1: Hamiltons Abschiedsgeschenk an 3000 Mercedes-Mitarbeiter

Während Lewis Hamilton vor einigen Wochen offiziell seine Zusammenarbeit mit Mercedes beendet hat, erfolgte sein Abschied auf eine sehr stilvolle Weise.

Vor seiner Entscheidung, das Team von Mercedes zu verlassen und zu Ferrari zu wechseln, wollte Hamilton allen 3.000 Angestellten von Mercedes für ihre Unterstützung danken, indem er ihnen ein bedeutungsvolles Geschenk machte. Laut Informationen aus der Formel 1 beauftragte der britische Rennfahrer den Künstler Paul Oz, ein einzigartiges Kunstwerk zu schaffen, das durch den Motorsport inspiriert ist.

Eine Replik des Kunstwerks für die 3000 Mitarbeiter

Das Kunstwerk stellt seinen Sieg beim Monaco Grand Prix 2019 dar. Dieses Rennen war ein Höhepunkt seiner Karriere und wurde Niki Lauda gewidmet, der kurz vor dem Rennen verstorben war. Jedes Teammitglied erhielt eine Reproduktion des Gemäldes, während das Original im Hauptsitz von Mercedes in Brackley ausgestellt ist. Paul Oz hat diesen Moment in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag kommentiert: „Jetzt, da es öffentlich bekannt ist und die 3.000 Mitarbeiter von Mercedes GP ihr Exemplar erhalten haben, kann ich darüber sprechen. Es wurde auf Wunsch von Lewis als Abschiedsgeschenk für alle bei Mercedes in Auftrag gegeben … eine wahrhaft klasse Geste!“

Der Künstler erläuterte anschließend die tiefere Bedeutung seines Werkes. „Meine Hauptaufgabe bestand darin, den Fokus eher auf das Auto als auf Lewis selbst zu legen. Daher entschied ich mich, ein Bild aus Monaco 2019 zu malen, wenige Tage nach dem Tod von Niki Lauda, wo das Team mit einem roten Halo in Gedenken an ihn fuhr. Lewis hatte die Pole Position erkämpft und das Rennen eindrucksvoll dominiert.“ Diese Geste des britischen Champions hebt seinen Stil hervor, bevor er 2025 in das rote Outfit von Ferrari wechselt …