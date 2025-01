F1: Hamiltons Debüt bei Ferrari startet nächste Woche in Fiorano

Bald wird Lewis Hamilton sein aufregendes Kapitel mit Ferrari auf der Rennstrecke tatsächlich starten. Es handelt sich nur um eine Frage der Zeit.

Benedetto Vigna, der CEO von Ferrari, hat angekündigt, dass der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton in der kommenden Woche seine Zusammenarbeit mit der Scuderia Ferrari antreten wird. Ab Montag wird er im Simulator in Maranello arbeiten, bevor er je nach Wetterverhältnissen für eine dreitägige Testfahrt mit einem Boliden aus dem Jahr 2022 in Fiorano auf die Rennstrecke geht.

Fiorano wird nächste Woche lebhaft sein

„Lewis Hamilton wird nächste Woche bei uns sein. Wir erwarten, dass sich viele Leute um Fiorano versammeln. Wir sind gewillt, alles zu unternehmen, um die Störungen für die Stadt so gering wie möglich zu halten“, erklärte Vigna in einem Kommentar gegenüber Motorsport. Dieses Ereignis fällt zusammen mit der Bekanntgabe einer neuen Partnerschaft zwischen Ferrari und der italienischen UniCredit, die Santander ersetzt hat, da letzterer zusammen mit Carlos Sainz zu Williams wechselt.

Die Ankunft von Hamilton weckt große Vorfreude im Team sowie bei den Fans. „Es gibt eine Menge Begeisterung und den Drang, endlich loszulegen. Wir sind gerade dabei, die letzten Details zu klären“, erklärte Vigna. Hamilton, der sich im Alter von 40 Jahren für Ferrari entschieden hat, um wieder ganz oben in der Formel 1 zu stehen, hat den CEO beeindruckt. „Er ist motiviert und bereit, eine Kultur zu akzeptieren, die sich in vielerlei Hinsicht von der angelsächsischen unterscheidet.“ Die Region Fiorano rechnet nun mit einem enormen Besucherstrom von Fans, die diese Motorsportlegende in ihrem neuen Team willkommen heißen wollen.