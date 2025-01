F1: Hamiltons Erfolg hängt laut Horner vom Saisonstart bei Ferrari ab

Da die neue Formel-1-Saison näher rückt, gibt es viele verschiedene Vorhersagen. Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, äußert sich zur Situation von Lewis Hamilton und glaubt, dass der Erfolg des Briten vom Anfang der Saison abhängen wird.

Seit der Bekanntgabe seiner Wechsel zu Ferrari vor einem Jahr verfolgen die Fans gespannt die Entwicklungen und warten darauf, im März 2025 beim ersten Rennen von Lewis Hamilton in den legendären rot-weißen Farben dabei zu sein. Während seiner zwölf Jahre bei Mercedes holte Hamilton die Hälfte seiner Weltmeistertitel. Doch seit dem kontroversen Finale in Abu Dhabi 2021 fragen sich viele, ob der Brite in der Lage ist, wieder zu seiner gewohnten Form zurückzufinden, besonders nach einem eher mäßigen Jahr 2024, das seinen hohen Ansprüchen nicht gerecht wurde. Mit seinem Eintritt bei Ferrari stellt sich zudem die Frage: Kann er beweisen, dass er der Champion ist, der über so lange Zeit erfolgreich war?

Nachdem Hamilton bisher ausschließlich für britische Teams gefahren ist, steht er nun vor der Herausforderung, sich in einem italienischen Team zurechtzufinden. Sowohl das Auto als auch der Motor sind grundlegend anders konstruiert. Besonders bemerkenswert ist die völlig andere Fankultur. Die leidenschaftlichen italienischen Fans könnten eine entscheidende Rolle in Hamiltons Erfolgsweg spielen. Da Hamilton für seine Emotionalität bekannt ist, könnte sein Erfolg stark von der Unterstützung der Tifosi abhängen, die ihn in dieser neuen Phase seiner Karriere empfangen.

Hat der Siegesdrang überlebt?

Dies ist die Einschätzung von Christian Horner, der seine Meinung in einem Interview mit talkSPORT teilte. Laut Horner könnte Hamilton möglicherweise eine Art „Neugeburt“ erleben: „Er ist ein sehr gefühlvoller Mensch. Der Schlüssel für seinen Erfolg wird sein, wie er am Anfang seiner Zeit bei Ferrari abschneidet. Ferrari ist eine immense Marke mit einer großen Anhängerschaft. Wenn die Tifosi hinter ihm stehen und er einen guten Start hinlegt, werden seine Fähigkeiten sicher wieder zur Geltung kommen.“

Obwohl Hamilton vor weniger als zwei Wochen seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, sieht Horner das Alter nicht als wesentliches Hindernis. Für ihn hängt alles davon ab, wie gut Hamilton sich an die neuen Gegebenheiten anpassen kann: „Er bleibt ein Spitzenfahrer. Auch wenn er älter wird, ist entscheidend, ob dieser Hunger und die Motivation durch die neue Herausforderung sowie die andere Umgebung bei Ferrari neu entfacht werden.“