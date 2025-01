F1: Hamiltons erster Ferrari-Absturz bei Testfahrt in Barcelona

Lewis Hamilton erlebte einen weiteren turbulenten Tag am Steuer seines Ferrari.

In dieser Woche fand das Ferrari-Abenteuer von Lewis Hamilton während einer privaten Testfahrt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Der siebenmalige Weltmeister war am zweiten Tag in einen Vorfall verwickelt, bei dem er von der Strecke abkam. Laut Selfore hätte eine Unebenheit im dritten Sektor zu diesem Vorfall geführt, wodurch der SF-23 erheblich beschädigt wurde und die italienische Mannschaft gezwungen war, die Testsession vorzeitig abzubrechen. Zum Glück blieb Hamilton bei dem Vorfall unversehrt, doch dieses unerwartete Ereignis zwingt die Scuderia dazu, ihr Testprogramm neu zu strukturieren, um die verlorene Zeit wettzumachen.

Ein Rückschlag der nicht neu ist

Dieser Vorfall stellt eine Herausforderung für Hamilton dar, der bereits ähnliche Situationen bei seinen ersten Testfahrten mit McLaren im Jahr 2007 und bei Mercedes im Jahr 2013 durchlebt hat. Nun gilt es, sich auf die Arbeitsmethoden von Ferrari vorzubereiten, bevor er Ende Februar die Steuerung des SF-24 übernimmt. Das nächste Engagement für den Briten steht am 4. und 5. Februar an, wo er an einem Pirelli-Reifentest für neue Bereifungen teilnehmen wird, die für die Saison 2026 vorgesehen sind.