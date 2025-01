F1: Hamiltons Ferrari-Start; Vettel als Schlüsselberater?

Der Deutsche spielte eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für den britischen Fahrer!

Die Formel 1 hat kürzlich einen bedeutenden Moment in ihrer Geschichte erlebt: Lewis Hamilton, der siebenmalige Weltmeister, absolvierte seine ersten Runden hinter dem Steuer eines Ferrari auf der Rennstrecke in Fiorano. Diese Testfahrt markiert den Beginn eines neuen Kapitels in seinem Abenteuer mit der Scuderia, nachdem er Mercedes verlassen hat. Zudem wurden neue Informationen über seinen Wechsel zum italienischen Team bekannt, wie heute von La Gazzetta dello Sport berichtet.

Vettels wertvolle Unterstützung

Wie die italienische Tageszeitung berichtet, zögerte Hamilton nicht, Sebastian Vettel zu kontaktieren, bevor er zu Ferrari wechselte. Der Deutsche, der von 2015 bis 2020 für das Team aus Maranello fuhr, teilte seine Erfahrungen mit Hamilton und gab wertvolle Ratschläge zu den Besonderheiten und Herausforderungen, die mit einem Engagement beim italienischen Rennstall einhergehen. Dieser erste Test, der an die regnerische Testfahrt von Vettel im Jahr 2014 erinnert, stellt einen neuen Abschnitt in Hamiltons Laufbahn dar. Obwohl Hamilton und Vettel während ihrer aktiven Zeit auf der Rennstrecke stets Konkurrenten waren, war der gegenseitige Respekt zwischen den beiden Fahrern immer spürbar. Die Entscheidung für Ferrari ist für Hamilton äußerst ehrgeizig, da er darauf hofft, mit diesem legendären Team unvergessliche Erfolge zu erzielen. Auch wird Charles Leclerc in Fiorano erwartet, womit Ferrari aktiv an seiner Zukunft mit zwei Fahrern arbeitet, die in der kommenden Saison für Furore sorgen könnten.