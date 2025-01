F1: Hamiltons Ferrari-Wechsel und Wolffs witzige Reaktion

Es ist nicht immer einfach zu akzeptieren, wenn Ihr Schützling zu einem anderen Team wechselt.



Nach elf erfolgreichen Jahren, in denen er die Farben von Mercedes vertreten hat, hat Lewis Hamilton beschlossen, einen neuen Abschnitt in seiner Karriere zu beginnen. Mit 40 Jahren schloss sich der siebenfache Weltmeister dem berühmten Team Ferrari an, um 2025 gemeinsam mit Charles Leclerc ein spannendes Kapitel zu erleben. Seine ersten Auftritte im Ferrari-Team sorgten in der Formel 1 für viel Gesprächsstoff und ließen seinen ehemaligen Teamchef nicht unberührt.

„Es fühlt sich ein wenig an wie eine einvernehmliche Scheidung“

Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes, kommentierte dies mit einem humorvollen Vergleich: „Es ist ein bisschen so, als würde man sich einvernehmlich trennen – alles scheint in Ordnung zu sein, aber dann sieht man plötzlich, wie der Ex-Partner mit jemand Neuem unterwegs ist“, äußerte er in einem Interview mit Himmel. Dieser kleine Scherz wird wohl von vielen Engländern geschätzt.

Toto Wolff reagiert auf die „gut kuratierten“ Ferrari-Fotos von Lewis Hamilton #F1 pic.twitter.com/xtxmqssemc – Planetf1 (@Planet_f1) 30. Januar 2025