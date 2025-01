F1: Hamiltons unheimliche Debütschwierigkeiten bei Ferrari

Lewis Hamilton hat offensichtlich nicht den perfekten Einstieg mit seinem neuen Team geschafft.

Dieses Jahr steht im Motorsport ganz im Zeichen eines besonderen Ereignisses. Lewis Hamilton, der siebenfache Weltmeister, hat sich dem legendären Team Ferrari angeschlossen, was sein Wechsel von Mercedes markiert. Der britische Fahrer beendet seine lange Reise mit dem deutschen Stall, um sich einer spannenden neuen Herausforderung zu stellen. Heute fand ein erstes Preseason-Testing statt, bei dem er jedoch einen kleinen Unfall hatte. Dies ist eine unglückliche Angewohnheit, die ihm schon früher in seiner Karriere passiert ist.

Hamilton und der Unfall – alles andere als neu

Bereits im Jahr 2007 hatte Hamilton bei seinem Debüt mit McLaren in Valencia einen ähnlichen Vorfall, und 2013 wiederholte sich das Ganze beim Test mit Mercedes in Jerez. Dieses Mal ereignete sich der Vorfall in Barcelona, wo er die Streckenbegrenzung traf. Doch wenn man bedenkt, dass solche Vorkommnisse zu Jahresbeginn manchmal der Formkurve eines Fahrers vorausgehen, können die Ferrari-Fans optimistisch in die Zukunft schauen!

Hamilton hatte vor seinem Debüt einen Vorfall mit all seinen Teams:

McLaren (2007) in Valencia

Mercedes (2013) in Jerez

Ferrari (2025) in Barcelona pic.twitter.com/ewgn0xid4f – Heiligkeit (@f1bigdata) 29. Januar 2025