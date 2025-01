F1: Helmut Marko zeigt Ambitionen für Red Bull 2025

Helmut Marko lässt seine Ziele für 2025 nicht im Verborgenen!

Nach einer Saison 2024, in der Max Verstappen seinen dritten Weltmeistertitel in Folge errang, äußert Helmut Marko klare Ziele für Red Bull im Jahr 2025. In einem Gespräch mit Autosprint zeigt er sich trotz der Herausforderungen, die mit dem Weggang von Adrian Newey einhergingen, optimistisch: „Am Ende der Saison hat sich die Entwicklung allmählich in die richtige Richtung bewegt und wir können sagen, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen.“

„Unser großer Vorteil ist der beste Fahrer“

Im Zentrum dieses Ehrgeizes steht Max Verstappen, den Marko als das größte Asset von Red Bull betrachtet. Er ist überzeugt, dass Verbesserungen am Fahrzeug von ihm profitieren werden: „Es ist wichtig, ein Auto zu bauen, das gut steuerbar ist. Ich spreche hier nicht von einem Fahrzeug, das zwingend die stärkste Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu anderen Teams aufweist. Es geht nicht nur darum, was außerhalb des Fahrzeugs möglich ist. Wir haben den erheblichen Vorteil, den besten Fahrer im Feld zu haben. Wir müssen ihm lediglich ein konkurrenzfähiges, gut funktionierendes Auto bereitstellen, und ich bin sicher, dass er den Rest übernimmt.“ Eine klare Botschaft an die Mitbewerber.