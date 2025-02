F1: Herbert ausgeschlossen – Christian Horner bezeichnet Entscheidung als richtig

Johnny Herbert wurde von der FIA in dieser Woche von seiner Funktion als Pilotbeauftragter ausgeschlossen. Christian Horner, Teamchef von Red Bull, begrüßte diese Entscheidung, da er der Meinung ist, dass eine solche Position nicht mit Aktivitäten in den Medien vereinbar ist.

Entscheidung der FIA

Am Mittwoch gab die FIA in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass Johnny Herbert nicht mehr als Pilotbeauftragter für die Formel-1-Saison 2025 tätig sein wird. Diese Rolle hatte er seit 2010 inne, doch die FIA sieht nun keine Möglichkeit mehr, diese Position mit seinen Verpflichtungen für die britischen Medien in Einklang zu bringen.

Ein turbulentes Jahr für Herbert

Das Jahr 2024 stellte sich für Herbert als äußerst hektisch heraus. Er gehörte zu den Kommissaren, die einige umstrittene Entscheidungen bezüglich Max Verstappen trafen, wie etwa beim Vorfall mit Lando Norris in Österreich und weiteren hitzigen Momenten in Singapur sowie Mexiko. Darüber hinaus äußerte Herbert auch kritische Kommentare zur Verhaltensweise des vierfachen Weltmeisters, insbesondere über die „schreckliche Mentalität“ des Niederländers.

Christian Horners Kommentare

Trotz der Spekulationen, dass Herberts Abberufung mit einem Einfluss von Red Bull in Verbindung stehen könnte, wies Christian Horner diese Behauptungen in einem Interview mit Sky Sport zurück. Er betonte: „Es steht in keinerlei Zusammenhang mit Max, aber es ist eindeutig die richtige Entscheidung. Es ist nicht akzeptabel, dass Kommissare auch in den Medien tätig sind. Solch eine Situation gibt es nicht in der Premier League oder in anderen professionellen Sportarten. Es ist völlig unangebracht. Man kann sich nicht auf beide Seiten stellen.“

Fragen zur Kommissarsarbeit

Seit dem Vorfall bei dem Grand Prix von Abu Dhabi im Jahr 2021 werden die Fähigkeiten der Kommissare immer wieder kritisch hinterfragt. Viele Akteure innerhalb der Formel 1 fordern nun mehr Stabilität und Kontinuität unter den Kommissaren.

Auswirkungen auf die FIA

Mit dem Ausscheiden von Herbert scheint die FIA signifikante interne Veränderungen einzuleiten, und es bleibt abzuwarten, welche weiteren Entwicklungen folgen werden.