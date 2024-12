F1: In dieser Saison wurde ein Rekord gebrochen, ein Fahrerlager ist homogener als je zuvor

In dieser Formel-1-Saison wurde ein Rekord aufgestellt, bei dem viele Fahrer einen Grand Prix gewinnen konnten.



Die Formel-1-Saison 2024 ist gerade zu Ende gegangen und wird als großer Jahrgang in die Geschichte eingehen. Nach zwei Jahren großer Dominanz von Red Bull, die wenig Raum für Spannung ließen, war die Situation in den letzten Monaten anders. Max Verstappen gewann zwar den vierten Titel in Folge, doch der Abstand zur Konkurrenz verringerte sich erheblich, sodass das österreichische Team in der Konstrukteurswertung von McLaren und Ferrari überholt wurde. Ein Beweis für dieses Ende der Vorherrschaft: Nicht weniger als sieben Fahrer haben in dieser Saison ein Rennen gewonnen.

Sieben Gewinner in dieser Saison

Vor allem diese sieben Fahrer haben jeweils mindestens zwei Rennen gewonnen, ein Rekord in der Formel 1. Max Verstappen liegt mit neun Erfolgen weit vorne, vor Lando Norris (4), Charles Leclerc (3), Oscar Piastri (2), Carlos Sainz (2), George Russell (2) und Lewis Hamilton (2). Letztlich schaffte es nur Sergio Perez nicht, unter den Top 8 die Arme zu heben.