F1: Kontrollen von Flossenflexibilität 2025 verstärkt durch die FIA

Die Kontrolle über die Flexibilität der Flossen wird erheblich erhöht. Die FIA plant im Verlauf der Saison 2025 verstärkt und nachhaltiger Tests durchzuführen.

Das Jahr 2024 war geprägt von zahlreichen Entwicklungen und auch von Kontroversen. Eine der bedeutendsten betraf die Querträger in der Formel 1, insbesondere die von McLaren, die von Ferrari infrage gestellt wurden.

Besonders während des Großen Preises von Aserbaidschan fiel das britische Team durch die „Mini Motornews“-Debatte auf. Eine Kamera, die auf dem McLaren von Oscar Piastri, dem Sieger in Baku, montiert war, erlaubte es, die Enden der oberen Klappe des Flügels in einer geraden Linie zu beobachten. Ferrari meldete dieses Phänomen über Charles Leclerc, der als Zweiter ins Ziel kam, an die FIA und vermutete, dass McLaren dadurch einen unrechtmäßigen Geschwindigkeitsvorteil erlangte.

Infolge dieser Meldung leitete die Föderation eine Untersuchung ein und forderte McLaren auf, Änderungen an seinem Flügel vorzunehmen, obwohl die Legalität ihres Designs nie in Frage gestellt wurde, da sie alle Deformationstests erfolgreich bestanden hatten. Die FIA nutzte diesen Vorfall, um die Vorschriften zur Flexibilität der Vorder- und Hinterflossen klarer zu definieren.

Klare Regeln für weniger Streitigkeiten

In der Zeit vor dem Saisonstart wollte die FIA die geltenden Regeln im Hinblick auf die Flossen in Erinnerung rufen und kündigte an, die technologische Richtlinie Nummer 8 ihrer Vorschriften zu aktualisieren, in der die Flexibilität dieser Elemente in der Formel 1 geregelt wird. Die wichtigste Neuerung besteht in einer verstärkten Kontrolle dieses Phänomens. Die Föderation beabsichtigt, zu verhindern, dass aerodynamische Unterschiede zu einem Streitpunkt zwischen den Teams werden, wie es im Jahr 2024 der Fall gewesen sein könnte.

Die FIA erklärte gegenüber Motorsport: „Nach einer umfassenderen Analyse durch die Einzelgänger-Abteilung der FIA nach Beendigung der Saison 2024 haben wir uns entschieden, sicherzustellen, dass die Flexibilität der Flügel in der Saison 2025 keine Konflikte mehr verursacht. Dies wird ab dem Großen Preis von Spanien in Kraft treten.”

Die verbesserte Kontrolle soll strikte Auflagen gewährleisten und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Teams aufrechterhalten: „Dieser schrittweise Ansatz ermöglicht es den Teams, sich anzupassen, ohne vorhandene Komponenten unnötig ersetzen zu müssen. Das Ziel dieser Anpassungen besteht darin, unsere Fähigkeit zur Überwachung und Durchsetzung der Flexibilitätsregelungen für die Flügel zu verfeinern und allen Teilnehmern faire Bedingungen zu bieten, um spannende und faire Rennen zu gewährleisten.”

Fortan darf sich die maximale Verformung des vorderen Flügels von 15 mm auf 10 mm verringern. Die im Juni durchgeführten Tests sollen den Teams die Möglichkeit geben, sich auf diese Änderungen einzustellen und ihren Flügel bis zu Beginn der Saison 2025 anzupassen, auch wenn einige die Spezifikationen von 2024 beibehalten möchten.