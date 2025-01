F1: Lewis Hamilton präsentiert erstes Foto als Ferrari-Fahrer

Seit Jahresbeginn 2024 wurde mit Spannung das erste Rennjahr für Lewis Hamilton bei Ferrari erwartet. Mit einem ersten Bild von Hamilton in den Farben des italienischen Traditionsrennstalls scheint dieser Moment nun endlich verwirklicht zu sein.

Endlich ist der Tag gekommen! Fast ein Jahr lang war die Motorsportwelt im Bilde, dass Sir Lewis Hamilton im Jahr 2025 für Ferrari an den Start gehen würde. Während dieser Vertrag offiziell ist, wartete jeder seit dem 1. Januar 2025 auf das erste Bild des Briten in Ferrari-Uniform oder einem anderen emblematischen Accessoire des Teams. Nun ist dieser lang erwartete Augenblick endlich Realität geworden. Der siebenfache Weltmeister hat ein Foto von sich vor dem Ferrari-Hauptquartier in Maranello geteilt.

Diese Bekanntgabe war dem Briten offensichtlich sehr wichtig, sodass er für diesen besonderen Moment einen eleganten Anzug und eine Krawatte wählte. „Die Eleganz der Formel 1“ wird in diesem Outfit verdeutlicht, das weiterhin für zahlreiche Reaktionen auf sozialen Medien sorgt. Mit diesem Beitrag symbolisiert er seinen Einstieg bei Ferrari und den Beginn seiner aufregenden Reise in den Ferrari-Farben.

Ein Traum wird wahr

Nachdem Hamilton bereits sieben Weltmeisterschaften gewonnen hat, hat er sicherlich unvergessliche Augenblicke erlebt, die ihm unvergesslich bleiben. Doch in diesem neuen Abschnitt seines Lebens schafft es Hamilton erneut, außergewöhnliche Erinnerungen zu kreieren: „Es gibt Tage, die man niemals vergisst, und der heutige, mein erster als Fahrer für Ferrari, gehört dazu“, postete er unter seinem Instagram-Beitrag.

Für den Neuzugang bei Scuderia Ferrari geht ein weiterer Lebenstraum in Erfüllung: „Ich hatte das Privileg, während meiner Laufbahn Dinge zu erreichen, die ich mir nie hätte träumen lassen. Doch ein Teil meines Herzens hat immer an diesem Traum festgehalten, in Rot zu fahren. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass dieser Traum heute Wirklichkeit wird. Heute beginnt eine neue Ära in der Geschichte dieses legendären Teams, und ich kann es kaum erwarten, welche Kapitel wir gemeinsam schreiben werden.“

Diese Woche wird Lewis Hamilton erstmals einen Ferrari in Fiorano testen, wo er mit dem 2023er Modell einige Runden drehen wird. Anschließend wird er nach Barcelona reisen, um die TPC-Tests (Testing of Previous Cars) mit anderen ehemaligen Ferraris fortzuführen.

Um Hamiltons ersten offiziellen Auftritt in seinem neuen Rennwagen zu sehen, müssen die Fans bis zum 26. Februar warten, wenn die Vorsaisontests in Bahrain stattfinden.